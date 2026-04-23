Ordem de serviço é assinada para pavimentação em via do bairro Três Marias que inclui asfalto, drenagem e calçadas

Por Jhon Silva

Publicada em 23/04/2026 às 16h18

A Prefeitura de Porto Velho realizou a assinatura da ordem de serviço que marca o início das obras de pavimentação asfáltica na Rua Marechal Taumaturgo, no bairro Três Marias. A intervenção acontece no trecho entre as ruas Capão da Canoa e Cabo Verde e atende a uma demanda antiga da comunidade.

O projeto vai além do asfalto. Estão previstos serviços de drenagem profunda e superficial, além da construção de calçadas, garantindo melhores condições de mobilidade, acessibilidade e segurança para quem vive e circula pela região.

Com investimento de R$ 1.377.361,80 oriundos de emenda parlamentar e contrapartida municipal de R$ 101.274,80, a obra faz parte do plano de modernização da infraestrutura urbana, voltado principalmente para bairros mais afastados da área central.

A execução será realizada por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), com o uso de maquinário pesado, incluindo escavadeiras, caminhões e equipamentos de compactação. O cronograma prevê atuação simultânea em etapas como terraplanagem, implantação da drenagem e aplicação da capa asfáltica.

Para os moradores, a chegada da obra representa o fim de transtornos antigos. Durante o período de seca, a poeira constante afeta a saúde e o dia a dia. Já no inverno amazônico, a lama dificulta o tráfego de veículos e pedestres.

O comerciante Jean Carlos, que vive há mais de duas décadas no bairro, resume o sentimento da comunidade: “É uma alegria ver essa obra chegando. A gente espera há muito tempo e o sofrimento dos moradores aqui sempre foi grande.”

A drenagem é um dos pontos centrais da intervenção. O sistema vai ajudar a reduzir pontos de alagamento, garantindo o escoamento correto da água da chuva e contribuindo também para a saúde pública, evitando acúmulo de água parada.

Além disso, a construção das calçadas amplia a segurança de pedestres e melhora a acessibilidade, especialmente para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Giovanni Marini explicou que a execução aproveita o período de estiagem

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da obra dentro do conjunto de ações que estão sendo realizadas na cidade: “É mais uma obra importante para o bairro Três Marias, atendendo quem precisa. Já avançamos em outras ruas da região e seguimos trabalhando para levar infraestrutura de qualidade e ampliar esses investimentos.”

O secretário executivo de Serviços Básicos da Seinfra, Giovanni Marini, explicou que a execução aproveita o período de estiagem e inclui melhorias completas: “Estamos iniciando pela Marechal Taumaturgo, com asfaltamento, drenagem e calçadas. É uma obra que trata não só da mobilidade, mas também da questão dos alagamentos, da saúde e da acessibilidade.”

A pavimentação da via também contribui para a valorização da região, melhora o acesso de serviços públicos e facilita o deslocamento de moradores, comerciantes e trabalhadores.