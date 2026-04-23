Evento celebra Dia do Chorinho na praça da Madeira Mamoré

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 23/04/2026 às 16h41

Considerado o primeiro gênero de música popular urbana tipicamente brasileiro, o chorinho completa 156 anos nesta quinta-feira (23), e a Prefeitura de Porto Velho preparou uma programação especial para celebrar a data em grande estilo na praça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, um dos principais cartões-postais da capital.

Com início previsto para às 18h, a celebração ao Dia do Chorinho será executada pela Funcultural e reunirá tradição, talento local e formação cultural em um só palco.

A programação vai além dos shows musicais e contará também com a participação de universitários, que subirão ao palco para mostrar que o chorinho segue vivo e pulsando entre as novas gerações.

“A proposta vai além da apresentação artística, uma vez que ressalta a valorização da nossa cultura musical. Estão todos convidados para desfrutarem de momentos preciosos, em um espaço que respira a nossa história”, destacou o presidente da Funcultural, Vanderlei Pereira.

Durante o evento, grandes nomes da história do chorinho serão homenageados, entre eles Joaquim Callado, Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Chiquinha Gonzaga.

A iniciativa reforça a valorização da cultura e da arte em Porto Velho, incentivando a população a prestigiar a música brasileira em um espaço que carrega parte importante da memória da cidade.

Não perca esse evento e prestigie a vida cultural e artística da capital!