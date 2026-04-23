Proprietários de veículos com placa final 4 em Rondônia devem regularizar o Licenciamento Anual até 30 de abril

Por Renan Cividati

Publicada em 23/04/2026 às 16h28

Os proprietários de veículos com placa final 4 precisam ficar atentos ao prazo para a regularização do Licenciamento Anual, que encerra na próxima quinta-feira, dia 30 de abril. A exigência segue o cronograma definido pela Portaria nº 30, de 5 de janeiro de 2017, que estabelece as datas para o licenciamento obrigatório de veículos. Todos os veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques devem estar devidamente licenciados para circulação regular.

CENTRAL DE SERVIÇOS

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) disponibiliza diferentes canais para facilitar o atendimento aos usuários. A regularização do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) pode ser feita de forma prática pela Central de Serviços no site oficial do órgão ou presencialmente em uma das unidades de atendimento.

COMO EMITIR A TAXA

Para gerar a taxa, o proprietário deve acessar a Central de Serviços e informar a placa e o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do veículo. Outra opção é comparecer a uma unidade do Detran-RO, onde a emissão é feita gratuitamente. O pagamento pode ser realizado via Pix ou boleto bancário. Após quitar todos os débitos pendentes, o CRLV poderá ser emitido pelo portal do Detran-RO ou pelo aplicativo CNH do Brasil (antiga Carteira Digital de Trânsito).

ISENÇÃO

Estão isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) os veículos de duas rodas com até 170 cilindradas, conforme benefício instituído pelo governo de Rondônia, por meio da Lei nº 5.706, de 20 de dezembro de 2023.

CALENDÁRIO DE LICENCIAMENTO 2026

Confira os prazos conforme o final da placa:

Finais 1, 2 e 3 – 31 de março

Final 4 – 30 de abril

Final 5 – 29 de maio

Final 6 – 30 de junho

Final 7 – 31 de julho

Final 8 – 31 de agosto

Final 9 – 30 de setembro

Final 0 – 30 de outubro