Erika Schneider exibe shape sarado em mar de Maragogi

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 23/04/2026 às 16h04

A influenciadora Erika Schneider aproveita a beleza natural de Maragogi, Alagoas, nesta quinta-feira, 23. A ex-participante de “A Fazenda” compartilhou em suas redes sociais imagens de um passeio de barca pelas águas cristalinas da cidade, agradecendo pela experiência no Nordeste do Brasil.

O que aconteceu

Erika Schneider desfruta de passeio de barca em Maragogi, Alagoas, e compartilha o momento nas redes sociais.

A influenciadora e ex-Fazenda expressa gratidão pelas belezas naturais do Nordeste brasileiro.

Publicação da musa da Gaviões da Fiel e da Mocidade recebe uma enxurrada de elogios dos fãs.

A ex-participante do reality show “A Fazenda” utilizou suas plataformas digitais para exibir os momentos de lazer. Na legenda do álbum de fotos, Erika Schneider expressou sua gratidão com a frase: “Obrigado por esse momento, Maragogi”, destacando a grandiosidade da paisagem nordestina.

A repercussão de suas postagens foi imediata e positiva. Seguidores e admiradores lotaram a seção de comentários com mensagens de carinho e exaltação à beleza da influenciadora. Mensagens como “Deusa”, “Radiante, indescritível e poderosa sempre” e “Perfeição em dose dupla” foram algumas das reações que se destacaram entre as manifestações do público.

Erika Schneider é conhecida por sua atuação como influenciadora digital e por sua passagem por programas televisivos, além de ser musa das escolas de samba Gaviões da Fiel e Mocidade Alegre. Sua presença constante nas redes sociais e o engajamento com seus fãs são marcas de sua carreira.

Por que Maragogi encanta as celebridades?

Maragogi, localizada no litoral norte de Alagoas, é um dos destinos turísticos mais procurados no Brasil, famosa por suas praias de águas claras e piscinas naturais que lhe renderam o apelido de “Caribe Brasileiro”.

A cidade atrai não apenas turistas comuns, mas também diversas personalidades que buscam tranquilidade e cenários paradisíacos para seus momentos de descanso.

A escolha de Erika Schneider por Maragogi reforça o apelo do Nordeste para celebridades. A região, com sua cultura rica e paisagens deslumbrantes, continua a ser um refúgio para figuras públicas que desejam relaxar e compartilhar a beleza local com seus milhões de seguidores, gerando um impacto significativo na promoção turística das localidades visitadas.