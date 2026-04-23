Shia defende Michelle Barros e diz que ideia de

Por R7

Publicada em 23/04/2026 às 16h10

Shia se pronunciou nesta quarta-feira (22) após a polêmica que um vídeo dele e da namorada, Michelle Barros, causou nas redes sociais. No registro, o casal, que se conheceu em A Fazenda 17, dá a entender que está “grávido”, mas depois, em uma nova postagem, mostra que tudo não passava de marketing para um projeto.

“Anteontem, eu fiz uma postagem, e digo ‘fiz’ porque a ideia foi minha. Fiz uma postagem da qual eu não postei nenhum teste de gravidez, não coloquei a foto de um ultrassom, em nenhum momento disse ‘ela está grávida’. Eu disse ‘estamos grávidos’”, explicou.

Segundo Shia, depois de explicar que, na verdade, não se tratava de um bebê, e sim de um projeto em conjunto, o casal foi alvo de diversas críticas e comentários negativos.

“Foi um ódio destilado e gratuito comigo. Até aí, tudo bem, eu aceito, eu seguro. Mas um ódio destilado com ela, com a Michelle. E o que é pior, infelizmente, 99,9% dos xingamentos — esses terríveis — foram de mulheres para outra mulher”, disse.

“Todo mundo pode ter opinião diferente, pode divergir e falar: ‘Olha, eu não concordo’. Mas não. Prefere destilar um ódio mortal. Pessoas falaram que eu não merecia viver”, completou.

Entenda a polêmica

O anúncio de uma suposta gravidez feito pela jornalista Michelle Barros e pelo influenciador Shia Phoenix ganhou um novo desdobramento nesta terça-feira (21). Após dar a entender que esperava o primeiro filho junto, o casal voltou às redes sociais para esclarecer que a “gestação” mencionada não se trata de uma gravidez convencional, mas de um projeto que ainda será detalhado ao público.