Equipe Judô PM Mirim de Machadinho inicia temporada 2026 com participação expressiva

Por Machadinho Online

Publicada em 23/04/2026 às 08h39

Com um desempenho sólido e competitivo, a agremiação demonstrou evolução técnica e consistência tática em diversas categorias, conquistando resultados relevantes tanto no masculino quanto no feminino, além de destaque na disputa por equipes.

No masculino, os atletas subiram ao pódio em várias divisões. Entre os destaques, Kaike Cardoso brilhou ao conquistar o ouro no Sub-11 Ligeiro, acompanhado pelo companheiro de equipe Carlos Viana, que ficou com a prata na mesma categoria. Ainda no Sub-11, Gabriel Tomasi garantiu a prata no Super-Ligeiro. No Sub-13, Nathanael Sena assegurou o bronze. Já no Sub-18, Pedro Cardoso também conquistou bronze no Meio-Leve.

Nas categorias adultas, o desempenho foi ainda mais expressivo: Riquelme Costa (Leve) e Willian Gabriel (Pesado) conquistaram medalhas de ouro, enquanto Marcelo Sanches ficou com a prata no Meio-Leve, consolidando a força da equipe na divisão Sênior.

No feminino, a equipe também apresentou alto nível competitivo. Ana Carvalho (Sub-15 Ligeiro) e Mariana Voltolini (Sub-15 Meio-Leve) conquistaram ouro em suas categorias. Thainani Brito manteve o padrão ao garantir ouro no Sênior Meio-Leve. Outras atletas contribuíram significativamente: Maria Sofia Santos (prata no Sub-13), Maria Eduarda Zanchett (prata no Sub-15 Médio), Sabrina Silva (bronze no Sub-21 e prata no Sênior Médio) e Sheila Pereira (bronze no Sênior Pesado).

O grande destaque coletivo veio na disputa por equipes femininas, onde o Judô PM Mirim Machadinho conquistou o título, reforçando o trabalho estruturado e o entrosamento das atletas.

Na classificação geral, a equipe masculina alcançou o 3º lugar, enquanto o feminino terminou na 4ª colocação — resultados que evidenciam competitividade em um circuito estadual cada vez mais exigente.

Medalhistas de Ouro

Kaike Cardoso – Sub-11 Ligeiro

Riquelme Costa – Sênior Leve

Willian Gabriel – Sênior Pesado

Ana Carvalho – Sub-15 Ligeiro

Mariana Voltolini – Sub-15 Meio-Leve

Thainani Brito – Sênior Meio-Leve

Medalhistas de Prata

Gabriel Tomasi – Sub-11 Super-Ligeiro

Carlos Viana – Sub-11 Ligeiro

Marcelo Sanches – Sênior Meio-Leve

Maria Sofia Santos – Sub-13 Extra

Maria Eduarda Zanchett – Sub-15 Médio

Sabrina Silva – Sênior Médio

Medalhistas de Bronze

Nathanael Sena – Sub-13 Extra

Pedro Cardoso – Sub-18 Meio-Leve

Sabrina Silva – Sub-21 Médio

Sheila Pereira – Sênior Pesado

A participação na abertura do circuito estadual da LIJER em 2026 confirma o Judô PM Mirim Machadinho como uma força emergente no cenário rondoniense, combinando formação de base, disciplina e rendimento esportivo. A tendência, diante dos resultados apresentados, é de crescimento ao longo das próximas etapas do campeonato.