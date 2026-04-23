Por Meiry Santos

Publicada em 23/04/2026 às 09h54

A Prefeitura de Porto Velho abriu as inscrições para a 1ª edição do Curso Pré-Enem Municipal 2026. A iniciativa oferece preparação gratuita para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas provas estão previstas para o mês de novembro.

O cursinho é realizado em quatro polos estratégicos do município: Escola Pedro Batalha, Escola Vôo da Juriti, Escola Joaquim Vicente Rondon e Centro de Formação. As aulas contemplam os componentes curriculares das áreas de conhecimento exigidas no Enem, garantindo uma preparação completa aos participantes.

O curso é totalmente gratuito e destinado a estudantes da rede pública, bolsistas da rede privada, alunos que estejam cursando o 3º ano do ensino médio, e também àqueles que já concluíram os estudos e desejam utilizar o Enem para acesso ao ensino superior ou certificação.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da iniciativa para o futuro dos jovens da capital. “Nosso compromisso é ampliar oportunidades e investir na educação como caminho de transformação. O Pré-Enem Municipal chega para fortalecer a preparação dos estudantes e abrir portas para o ensino superior”.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com o futuro dos jovens. “Estamos investindo na educação como ferramenta de transformação social. O Pré-Enem Municipal amplia oportunidades e garante que nossos estudantes cheguem mais preparados e confiantes para o exame, aumentando suas chances de acesso ao ensino superior”.

As inscrições seguem até o dia 24 de abril, no horário das 19h às 21h30. Para se inscrever, os interessados devem comparecer a um dos polos com os documentos originais: RG, CPF e comprovante de residência.

Locais de inscrição:

• Escola Pedro Batalha – Rua Alba, 5972, Bairro Aponiã

• Escola Vôo da Juriti – Rua Antônio Braga Moreira, 2833, Bairro JK I

• Escola Joaquim Vicente Rondon – Rua Garopaba, 2615, Cohab

• Centro de Formação – Rua José do Patrocínio, 512, Centro

Início das aulas

As aulas terão início no dia 04 de maio, com encontros de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. A programação também contará com aulões e simulados aos finais de semana, reforçando a preparação dos estudantes.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected], no site oficial da Prefeitura de Porto Velho, nas redes sociais ou nos perfis do Pré-Enem PVH no Facebook e Instagram.