Nova empresa assume coleta de lixo na capital; expectativa de melhorias nas atividades e no atendimento à população

Por André Oliveira

Publicada em 23/04/2026 às 11h17

Com o objetivo de garantir mais eficiência e qualidade na coleta de resíduos sólidos, Porto Velho passa a contar com uma nova empresa responsável pelo serviço na capital. A Sistemma Serviços Urbanos assume oficialmente a execução a partir desta quinta-feira (23), trazendo a expectativa de melhorias nas atividades e no atendimento à população.

A mudança ocorre após uma série de problemas registrados com a empresa anterior, que não conseguiu atender às demandas da cidade. Diante das falhas, notificações foram emitidas e, visando assegurar um padrão adequado na prestação do serviço, a substituição foi necessária. De acordo com o secretário-executivo da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Giovanni Marini, a nova contratação busca elevar a qualidade do serviço sem gerar custos adicionais ao município.

“Nós tivemos uma série de problemas com a empresa anterior, e esses problemas foram gerando notificações. Visando a melhoria do serviço para atender a população como ela deve ser atendida, essa nova empresa vai assumir a coleta de lixo em Porto Velho, sem nenhum aumento de custo. A expectativa é que cumpra todas as funções de coleta e destinação dos resíduos sólidos”.

O prefeito Léo Moraes destacou que a mudança é uma resposta direta às demandas da população e reforça o compromisso da gestão com serviços essenciais. “A população precisa de um serviço que funcione de verdade. Não podemos aceitar falhas em uma área tão importante como a coleta de lixo. Essa mudança é para garantir mais eficiência, qualidade e respeito com o cidadão, sem aumentar custos para o município”.

A Sistemma Serviços Urbanos atuará inicialmente por meio de contrato temporário, seguindo todos os trâmites legais, até a realização de um processo licitatório definitivo. A empresa possui experiência na área e apresentou estrutura compatível e até superior às exigências previstas, incluindo frota de caminhões coletores e equipe técnica.

FISCALIZAÇÃO

Para garantir uma transição organizada e sem prejuízos à população, a Prefeitura elaborou um plano estratégico de implantação. Segundo o presidente da comissão de fiscalização do contrato de resíduos, Flávio Morais, o acompanhamento será rigoroso desde o início das operações.

“Nos reunimos com a empresa e traçamos um plano de transição com etapas bem definidas, incluindo estrutura e pessoal. Tudo isso para garantir que a população não seja impactada negativamente por esse serviço essencial. Nossos fiscais estarão nas ruas acompanhando o trabalho desde a meia-noite”.

Inicialmente, as rotas e frequências da coleta serão mantidas, garantindo continuidade no atendimento. No entanto, ajustes poderão ser realizados ao longo dos primeiros 30 dias, sempre com comunicação prévia à população. O serviço também seguirá atendendo os distritos do município.

A Seinfra destaca ainda que a população também poderá contribuir com a fiscalização do serviço que começa a operar em Porto Velho. Em caso de problemas ou irregularidades, denúncias podem ser feitas pelo número (69) 99935-8834, fortalecendo o acompanhamento e a melhoria contínua do atendimento.