Virginia Fonseca ignora aniversário de Zé Felipe nas redes

Por R7

Publicada em 23/04/2026 às 11h54

Acostumada a postar todos os seus passos nas redes sociais, Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao ignorar o aniversário de 28 anos do ex-marido, Zé Felipe, nesta terça-feira (21).

A influenciadora não compartilhou nem um clique e nem homenageou o cantor, com quem foi casada por cinco anos e se separou em maio do ano passado.

Virginia, inclusive, passou o dia praticando wakeboard com os amigos e publicou os registros no Instagram.

Ao contrário de Virginia, Zé fez questão de parabenizá-la quando ela completou 27 anos no dia 6 de abril. “Vi, que Deus te abençoe. Saúde, prosperidade,