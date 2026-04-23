Gordão da XJ perde 130 kg e celebra:

Por R7

Publicada em 23/04/2026 às 11h57

Gordão da XJ comemorou o novo físico ao ter uma experiência bem diferente em uma ida ao dentista nesta quarta-feira (22). O influenciador, de 20, perdeu 130 quilos quando decidiu mudar o estilo de vida para poder fazer uma bariátrica.

“Quando eu vim aqui, esse negócio aqui, que hoje é o apoia-braço, tinha que abaixar isso aqui. Era ‘mó’ trampo, eu passava na porta de lado. E hoje, com menos 130 quilos, consigo ficar de boa”, conta Gordão.

O dentista concordou e reafirmou a grande mudança no influenciador. “Rapaziada, às vezes quem vê aí não conhece a gente, mas quem viu ele antes… ele, da recepção até aqui, não aguentava, chegava cansado, pedia pra ligar o ar: ‘põe no 18, doutor, põe no 16’. Agora ele cabe na cadeira... Você está de parabéns”, disse.