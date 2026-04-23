Vereador destaca importância do apoio de Cirone para desenvolvimento de Santa Luzia

Por Eli Batista

Publicada em 23/04/2026 às 11h10

O deputado já assegurou R$ 1 milhão para a recuperação de estradas rurais, além de recursos para a educação, a agricultura familiar e o esporte

O município de Santa Luzia vem sendo contemplado com diversos investimentos viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró. Além de R$ 1 milhão para a recuperação de estradas rurais, o parlamentar viabilizou recursos para a aquisição de implementos agrícolas, para associações de produtores rurais, de parques infantis para escolas municipais, ônibus e kits escolares. A área do esporte também recebeu apoio.

O vereador Serli Matt disse que o trabalho desenvolvido por Cirone Deiró está contribuindo significativamente com o desenvolvimento do município. “O apoio do deputado tem feito a diferença, tanto em Santa Luzia, quanto em outras regiões do Estado”, disse.

Entre as principais ações do parlamentar, em favor do município, está a viabilização de recursos para a aquisição de secadores de café e de outros implementos agrícolas. O vereador lembrou que, ao apoiar as associações, o deputado está contribuindo com o fortalecimento da agricultura familiar e com o aumento da renda e da qualidade de vida de muitas famílias da região.

De acordo com o vereador, sua parceria com Cirone tem facilitado a busca de novos recursos para o município. “O deputado tem apoiado, principalmente, as associações rurais e esportivas, mas estamos trabalhando para atender várias outras necessidades da população”, disse Serli Matt.