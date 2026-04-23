Alan Queiroz viabiliza equipamentos para o município de Monte Negro

Por Jorge Fernando

Publicada em 23/04/2026 às 10h18

O município de Monte Negro recebeu um importante reforço do deputado estadual Alan Queiroz (PL) com a entrega de uma grade aradora e uma grade niveladora, equipamentos essenciais para ampliar a capacidade de trabalho dos produtores rurais do município. A ação ocorreu após solicitação do vereador Thonatan Libarde, e representa mais incentivo ao homem do campo, garantindo melhores condições para o preparo do solo e avanço das atividades agrícolas na região.

Apoiar o homem do campo é investir diretamente no desenvolvimento dos municípios e na geração de oportunidades para milhares de famílias que vivem da produção rural. Garantir melhores condições de trabalho, acesso a equipamentos e incentivo à produção significa valorizar quem trabalha diariamente com dedicação e fortalecer um setor essencial para o crescimento de Rondônia.

Segundo o deputado Alan Queiroz, investir em maquinário agrícola é uma forma concreta de apoiar quem produz e movimenta a economia local. “Temos trabalhado por melhorias reais para os municípios, especialmente para o setor rural, que tem papel fundamental no desenvolvimento de Rondônia. Esses equipamentos vão ajudar muito os produtores de Monte Negro”, concluiu.

O vereador Thonatan Libarde ressaltou a importância da união de esforços em benefício da população. “Conhecemos a realidade dos produtores e sabemos o quanto esses equipamentos fazem diferença no dia a dia. Essa entrega representa mais oportunidade, produtividade e valorização para quem vive do campo”, destacou.

A entrega realizada pelo deputado Alan Queiroz demonstra o seu compromisso com o fortalecimento e o desenvolvimento econômico dos municípios de Rondônia, garantindo mais qualidade de vida para as famílias de Monte Negro.