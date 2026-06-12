Alan Queiroz propõe cartão para compra de material escolar na rede estadual de Rondônia
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 12/06/2026 às 15h48
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 O comércio dos municípios de Rondônia poderá ser beneficiado pela criação de um cartão destinado à compra de material escolar por alunos da rede pública estadual. A proposta é de autoria do deputado estadual Alan Queiroz e foi apresentada por meio de projeto de lei.

Pelo modelo defendido pelo parlamentar, os recursos reservados à aquisição dos materiais seriam utilizados diretamente pelas famílias dos estudantes. As compras poderiam movimentar papelarias e outros negócios locais, além de gerar renda e valorizar empreendedores rondonienses.

A medida também busca manter os valores investidos em circulação dentro do estado. Segundo a justificativa apresentada por Alan Queiroz, a iniciativa reúne ações voltadas à educação, ao desenvolvimento econômico e à criação de oportunidades em Rondônia.

O deputado informou ainda que o projeto ganhou destaque na imprensa. A proposta, conforme divulgado pelo parlamentar, pretende beneficiar simultaneamente os estudantes da rede estadual, suas famílias e o comércio dos municípios rondonienses.

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