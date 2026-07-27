Vereador Pastor Evanildo busca melhorias no acesso e na trafegabilidade para moradores da Ponta do Abunã

Por Assessoria

Publicada em 27/07/2026 às 15h46

O vereador de Porto Velho, Pastor Evanildo (PSD), realizou uma visita ao Ramal do Seu Luiz, localizado na região da Ponta do Abunã, para acompanhar de perto as dificuldades enfrentadas pelos moradores e produtores rurais da comunidade. Durante a vistoria, o parlamentar ouviu as principais reivindicações relacionadas às condições da estrada e encaminhou pedido de providência para melhorias no local.

Entre as solicitações apresentadas estão a execução de serviços de drenagem, encascalhamento e nivelamento da via. Segundo os moradores, durante o período chuvoso a situação se agrava, com pontos de alagamento, formação de lama e dificuldades para o deslocamento de veículos, prejudicando o acesso às residências e propriedades rurais.

De acordo com a comunidade, as condições precárias do ramal têm causado transtornos no transporte de moradores, no deslocamento de estudantes, no acesso aos serviços de saúde e no escoamento da produção agrícola. “Quando chove fica muito complicado. Tem lugar que a água toma conta da estrada e os carros acabam atolando. Precisamos dessa melhoria para conseguir sair e trabalhar com mais segurança”, relatou um morador.

Outro produtor rural destacou que a situação também afeta diretamente quem depende da estrada para transportar sua produção. “A estrada ruim prejudica o nosso trabalho, principalmente na época de chuva. A comunidade precisa de uma estrutura melhor para facilitar o transporte e garantir o direito de ir e vir”, afirmou.

Durante a visita, Pastor Evanildo ressaltou que o objetivo é levar as demandas da população aos órgãos responsáveis e buscar soluções para melhorar a qualidade de vida dos moradores. “Estivemos no Ramal do Seu Luiz acompanhando de perto a realidade da comunidade. Quando chove, o ramal alaga, veículos atolam e muitas famílias enfrentam dificuldades para sair de casa. Vamos encaminhar essa demanda e buscar uma solução para melhorar a trafegabilidade”, afirmou o vereador.

O pedido de providência reforça a necessidade de investimentos em infraestrutura rural na região da Ponta do Abunã, garantindo melhores condições de acesso para moradores, produtores rurais e comunidades próximas. Pastor Evanildo destacou que continuará acompanhando as demandas apresentadas pela população e buscando encaminhamentos junto ao poder público.