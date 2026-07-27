MP Eleitoral instaura procedimento para coibir propaganda política em templos religiosos em Vilhena

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/07/2026 às 14h59

PORTO VELHO, RO - O 4º Ofício Eleitoral do Ministério Público de Rondônia instaurou procedimento administrativo em Vilhena para acompanhar medidas destinadas a garantir a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral. O foco é coibir práticas que possam comprometer a liberdade de manifestação política do eleitor, especialmente a propaganda em templos religiosos.

A portaria foi publicada no Diário Eletrônico do MPRO nº 135, de 27 de julho de 2026. A medida não aponta, no extrato divulgado, candidato, partido, liderança religiosa ou templo específico. O ato registra a finalidade preventiva do procedimento e delimita a atuação ministerial à proteção da lisura do processo eleitoral.

A presença de agentes políticos em ambientes religiosos não é, por si só, tratada como irregularidade eleitoral. O problema surge quando espaços de fé passam a ser utilizados como instrumento de campanha, com pedido de voto, promoção de candidaturas, constrangimento de fiéis, distribuição de material eleitoral, exploração da autoridade religiosa ou transformação de celebrações em atos políticos.

Esse tipo de situação costuma ganhar força em períodos eleitorais porque templos e comunidades religiosas reúnem público fiel, vínculo de confiança e influência moral. Na prática política brasileira, não são incomuns estratégias de aproximação com lideranças religiosas, participação em cultos, registros públicos de apoio, discursos com linguagem espiritualizada e tentativas de associar candidaturas a valores de determinada comunidade de fé. O limite jurídico e democrático está no uso dessa estrutura para direcionar o voto ou afetar a liberdade de escolha do eleitor.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral trata o tema com cautela. O TSE registra que o chamado abuso de poder religioso não aparece como figura autônoma na legislação eleitoral, mas fatos envolvendo estruturas religiosas podem ser analisados conforme as hipóteses legais de abuso de poder político, abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação social.

A própria Justiça Eleitoral já destacou, em discussões sobre o tema, que a legislação veda propaganda política em templos e impede financiamento eleitoral por entidades religiosas. A controvérsia, portanto, não está na liberdade religiosa nem no direito de manifestação de fé, mas na utilização de espaços e lideranças religiosas como ferramenta de campanha.

Em casos concretos já analisados no país, a Justiça Eleitoral avaliou situações envolvendo reuniões, eventos, estruturas físicas de templos, discursos de liderança e atos voltados à conquista de votos. Em alguns episódios, a prova foi considerada insuficiente; em outros, o conjunto de áudios, fotografias, eventos e uso de estrutura religiosa foi tratado como elemento relevante para caracterizar conduta abusiva.

No procedimento instaurado em Vilhena, o extrato publicado pelo MPRO não descreve fato consumado nem afirma a prática de irregularidade eleitoral. A medida indica atuação preventiva e de acompanhamento, voltada a impedir que a disputa política avance sobre espaços religiosos de forma capaz de interferir na liberdade do eleitor.

O caso ocorre em um ambiente político no qual a vinculação entre fé, identidade comunitária e voto costuma ser explorada por diferentes grupos. Em ano eleitoral, a busca por apoio de segmentos religiosos pode se tornar parte relevante da estratégia de campanha, sobretudo quando lideranças com influência local passam a funcionar como pontes entre candidatos e comunidades organizadas.

O procedimento administrativo deve permitir ao Ministério Público Eleitoral acompanhar eventuais condutas, registrar informações e adotar providências caso sejam identificadas práticas incompatíveis com a legislação eleitoral. A atuação busca preservar tanto a liberdade religiosa quanto a liberdade política do eleitor, impedindo que a fé seja convertida em mecanismo de pressão eleitoral.