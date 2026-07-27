Lívia Andrade exibe boa forma de biquíni em Ibiza:

Por IG

Publicada em 27/07/2026 às 15h27

Lívia Andrade, de 43 anos, encantou os seguidores ao surgir exibindo toda a sua boa forma em novas fotos de biquíni. Em uma sequência de imagens publicadas nas redes sociais neste domingo (26), ela aparece renovando o bronzeado e aproveitando o verão europeu na praia de Cala de Sant Vicent, em Ibiza, na Espanha.

Para a ocasião, a apresentadora elegeu um biquíni cortininha, com estampa em tons de bordô e aplicações de bolas de madeira nas tiras laterais finíssimas. O look foi combinado com um blusão esvoaçante marrom, um lenço amarrado na cabeça e óculos escuros.

Nas imagens, Lívia surge deslumbrante, exibindo abdômen trincado e o bumbum torneado, com a paisagem paradisíaca do local ao fundo. “Vibes e muito Sal Grosso”, escreveu a beldade na legenda da publicação.

Nos comentários da postagem, seguidores rasgaram elogios ao corpaço de Lívia Andrade.“Que isso Brasil, que maravilhosa”, escreveu um. “Lívia, tu é linda demais, mano”, declarou outro. “Lindíssima. Um espetáculo”, elogiou um terceiro usuário do Instagram.

Nas imagens, Lívia aparece em diferentes momentos, participando de almoços, jantares e curtindo Ibiza ao lado do grupo de famosos e de outros amigos da família Huck.

Em um vídeo publicado por Lívia no Instagram, ela surgiu dançando a coreografia da música “Sal Grosso”, single que faz parte do álbum EQUILIBRIVM II, lançado por Anitta em 23 de julho. Na gravação, a apresentadora surge ao lado da cantora, de Lucas Guedes, de Rafa Uccman e de Álvaro, fazendo a desafiadora dança que viralizou nas redes sociais.

Novo romance

Lívia Andrade, que estava solteira desde o conturbado fim de seu relacionamento com o empresário Marcos Araújo, anunciado em agosto de 2025, parece ter encontrado um novo amor.