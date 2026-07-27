Xuxa arrasa na estreia da turnê
Por IG
Publicada em 27/07/2026 às 15h31
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De verdade, eu penso que ninguém acreditava que a Xuxa ainda daria o show incrível que deu neste sábado, no Nubank Park.

Pelas contas mais baixas, a Xuxa , ao final da temporada, vai ter um lucro de 60 milhões de reais. Mas ela merece.

Muitos dizem que ela nem canta. Mas isso não importa.

Vale o show, o grande show que ela protagonizou, e toda a produção que encantou a plateia.

A entrada da nave foi emocionante, e a descida dela do alto foi algo inacreditável.

Ali, o povo deveria sair e comprar ingresso outra vez.

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Último voo da nave

Essa mulher, aos 63 anos, deu um show raro e emocionou a todos os que estavam lá.

Quando dá entrevistas, ela fala muita bobagem, mistura política com ideologia e ofende as pessoas.

Mas, no palco, é aquela mulher que um dia apareceu ao lado de Pelé na sala de Boni, na TV Globo.

E Boni acabou contratando a Xuxa, mesmo ela exigindo que o programa tivesse o nome dela.

Entretenimento ESPETÁCULO
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