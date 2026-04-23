Jornalista diz que PT corre risco de ser humilhado, analisa eleitor bolsonarista em Rondônia e relembra trajetória na profissão

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/04/2026 às 09h39

Em entrevista ao Podcast Resenha Política, o jornalista Rubens Coutinho, editor do site Tudo Rondônia — um dos veículos mais respeitados do estado — fez uma análise do cenário político de Rondônia, destacando o comportamento do eleitor, a polarização ideológica e as perspectivas para as próximas eleições, além de relembrar episódios da sua trajetória profissional.

Ao tratar da disputa eleitoral, Coutinho avaliou o desempenho da esquerda no estado e apontou dificuldades para o Partido dos Trabalhadores. Segundo ele:

“Posso afirmar com 100% de certeza: nada de PT eleger o Expedito Netto. Ele corre o risco até de ser humilhado nas urnas.”

Na sequência, ele abordou o comportamento do eleitor bolsonarista em Rondônia, destacando o peso da identificação política na decisão de voto. Ao comentar o crescimento de candidaturas associadas ao nome Jair Bolsonaro, citou o caso do pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid e utilizou tom crítico ao questionar os critérios de escolha:

“O mérito que se apresenta dele, e a Michele Bolsonaro disse isso aqui quando veio, é que a mãe do Bruno Bolsonaro frita bolinhos maravilhosos.” “Pois é. Que a mãe do Bruno Bolsonaro frita bolinho e é maravilhosa. Aí eu vi o outro enaltecimento desse Bruno Bolsonaro: que ele estava junto com o Bolsonaro doente, levava comida para o Bolsonaro, consolava ele. Isso é critério para o povo de Rondônia eleger um senador?”

Ainda assim, reconheceu a força desse eleitorado:

“Já ouvi pessoas dizendo o seguinte, eu não quero nem saber, ele é do lado do Bolsonaro, eu estou com ele.”

Durante a entrevista, o jornalista também comentou sobre a interpretação de pesquisas eleitorais e a reação do público nas redes sociais, ressaltando que os levantamentos não representam resultado definitivo:

“Os analistas políticos, os cientistas políticos, as pessoas que trabalham com isso, dizem que isso é do momento. Muita coisa muda ou pode mudar.”

Ele afirmou que suas análises são baseadas em dados concretos, como estrutura partidária e histórico eleitoral, e relatou críticas recebidas ao divulgar projeções políticas.

Coutinho ainda relembrou momentos da sua trajetória no jornalismo, incluindo situações de violência enfrentadas no exercício da profissão, e defendeu a importância de uma atuação crítica com responsabilidade. Para ele, o cenário político segue aberto e sujeito a mudanças, cabendo à imprensa interpretar os fatos e contribuir para o entendimento do processo eleitoral.

Assista entrevista na íntegra: