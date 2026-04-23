Governo de Rondônia promove militares e entrega medalhas de reconhecimento em solenidade alusiva a Tiradentes

Por Marina Espíndola

Publicada em 23/04/2026 às 09h48

Em celebração ao Dia de Tiradentes, patrono das Polícias Militares do Brasil, o governo de Rondônia realizou, na quarta-feira (22), uma solenidade de promoção de oficiais e praças, além da entrega de medalhas em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade. O evento foi realizado no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), em Porto Velho.

A cerimônia destacou o compromisso da Polícia Militar de Rondônia com a segurança pública e a valorização dos profissionais que dedicam suas vidas à proteção da população. Ao todo, foram promovidos 24 aspirantes a oficial; 8 capitães ao posto de major; 2 tenentes a capitão; e 1 praça à graduação de subtenente, além da concessão de 194 medalhas por tempo de serviço.

Durante a solenidade, o governador em exercício, desembargador Alexandre Miguel, ressaltou a importância do reconhecimento institucional aos militares e também às famílias. Segundo ele, o momento simboliza mais do que uma promoção na carreira. “Vocês estão sendo reconhecidos pelo governo do estado nessa formalização. Isso representa um pacto com a sociedade rondoniense, firmado por meio do juramento. E esse compromisso também se estende aos familiares aqui presentes, que sustentam algo que o estado, sozinho, não consegue. Por isso, o reconhecimento é também para vocês.”

O comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Glauber Souto, enfatizou o simbolismo da data e o compromisso assumido pelos militares com a sociedade, mesmo diante dos riscos da profissão. “O evento é muito simbólico. O juramento representa defender a sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida. Não sabemos o que vamos encontrar nas ruas. Todos os dias deixamos nossos filhos e nossas famílias, mas não recuamos. Seguimos firmes, realizando atos de coragem e dedicação em prol da população.”

CORAGEM, LIBERDADE E JUSTIÇA

A solenidade reforçou ainda, o legado de Tiradentes como símbolo de coragem, liberdade e justiça, valores que seguem norteando a atuação da Polícia Militar. A corporação, fundada em 1975, conta com cerca de 5 mil homens e mulheres atuando em todas as regiões do estado, sendo peça fundamental na promoção da segurança pública.