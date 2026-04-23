Atleta jaruense é um dos destaques do Ji-Paraná na abertura do Campeonato Rondoniense

Por Anoticiamais

Publicada em 23/04/2026 às 08h35

O Clube Atlético Cacoal jogou em casa nesta terça-feira (21) contra o Ji-Paraná na abertura do Campeonato Rondoniense Sub-15, competição de base promovida pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

Mesmo estreando fora de casa, a equipe do Ji-Paraná venceu por 3 a 0, em partida que contou com muita intensidade, talento e emoção do início ao fim.

O atleta jaruense Gustavo Henrique Ferreira Moreira, de 15 anos, foi um dos destaques da partida com uma assistência no segundo gol, marcado pelo centroavante Brayan.

Gustavo, que é filho do casal jaruense Lilian Ferreira e Paulo Henrique Moreira, é lateral esquerdo e joga pelo Ji-Paraná desde o ano passado.

O Ji-Paraná está no Grupo B, juntamente com as equipes Desportiva Itapuense, União Cacoalense e Atlético Cacoal.

O Campeonato Rondoniense Sub-15 tem a sua segunda rodada no próximo sábado (25).