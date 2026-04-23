Inscrições abertas para concursos da Prefeitura de Ji-Paraná com salários de até R$ 10 mil

Por Thais Ribas

Publicada em 23/04/2026 às 09h45

Estão abertas as inscrições para os concursos públicos da Prefeitura de Ji-Paraná! A partir desta quarta-feira, 22 de abril de 2026, candidatos já podem se inscrever para disputar vagas e cadastro de reserva nas Secretarias Municipais de Educação (SEMED) e de Saúde (SEMUSA), em seleções que contemplam cargos de níveis médio, técnico e superior.

Os certames chegam como uma importante oportunidade para quem busca estabilidade no serviço público, com remunerações atrativas. Na área da Educação, os salários podem alcançar R$ 5.130,63, enquanto na Saúde há destaque para cargos médicos, com ganhos que podem chegar a R$ 10.170,07, além de gratificação de R$ 3.500,00. Outras funções também apresentam faixas salariais competitivas, variando conforme o nível de escolaridade e a área de atuação.

Além dos vencimentos, os aprovados contarão com benefícios previstos em lei, como gratificações por qualificação acadêmica — que podem variar de 10% a 45% sobre o salário-base —, adicionais por insalubridade e produtividade, entre outros incentivos. Na área da saúde, há ainda complementação salarial para profissionais da enfermagem e gratificações específicas para médicos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan, www.institutoconsulplan.org.br, até as 15h do dia 21 de maio de 2026. As taxas de participação variam entre R$ 76,00 e R$ 86,00, conforme o cargo escolhido.

Um diferencial importante é a possibilidade de o candidato se inscrever para ATÉ QUATRO CARGOS, desde que as provas ocorram em dias e turnos distintos.

O processo seletivo será composto por provas objetivas para todos os cargos, além de avaliação de títulos para funções de nível superior e para o magistério. As provas estão previstas para os dias 28 de junho e 12 de julho de 2026, na cidade de Ji-Paraná, com aplicação em turnos distintos.

Os editais também asseguram a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, além da possibilidade de solicitação de condições especiais para realização das provas. Alguns cargos possuem requisitos específicos, como residência na área de atuação e participação em cursos de formação.

A abertura das inscrições reforça o compromisso da administração municipal com o fortalecimento das áreas de educação e saúde, ampliando o quadro de profissionais e contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população. Os interessados devem ficar atentos aos prazos e garantir a participação dentro do período estabelecido.