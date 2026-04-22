Brasil Sub-15 vence Santa Cruz por 7 a 2 em amistoso em Porto Velho e mantém preparação para próximos desafios

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 15h09

A preparação da Seleção Brasileira Sub-15 para compromissos futuros ganhou mais um capítulo com vitória expressiva nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, em Porto Velho. Em amistoso realizado no CD Heitor Costa, a equipe superou o Santa Cruz Sub-15 por 7 a 2, em um confronto marcado por alta produção ofensiva.

O placar elástico foi construído a partir de domínio consistente ao longo da partida. Desde os primeiros minutos, o controle das ações ficou concentrado na equipe brasileira, que impôs intensidade e acelerou o jogo com frequência, convertendo oportunidades em gols ainda na etapa inicial.

Na sequência do confronto, o ritmo ofensivo foi mantido. Novas finalizações efetivas ampliaram a vantagem, enquanto jogadas coletivas passaram a ser exploradas com maior frequência. Mesmo com tentativas de reação, o Santa Cruz conseguiu balançar as redes em duas ocasiões, sem alterar o cenário predominante em campo.

O amistoso integra o processo de desenvolvimento da categoria, com foco na evolução dos atletas e na realização de ajustes táticos ao longo da preparação. A comissão técnica segue utilizando os compromissos como oportunidade de observação e consolidação de padrões de jogo.

Pelo lado do Santa Cruz, a agenda inclui novos compromissos em Porto Velho. A equipe permanece na capital para outro amistoso diante da própria Seleção Brasileira e, posteriormente, disputa partida válida pela Copa do Brasil Sub-15 contra o Gazin Porto Velho.

A sequência de jogos movimenta o calendário do futebol de base na cidade, reunindo equipes em fase de formação e ampliando a programação esportiva local.