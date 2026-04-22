36ª Copa Rotary Cresol de Futsal começa nesta quinta-feira, 23, em Rolim de Moura

Por ROLNEWS

Publicada em 22/04/2026 às 11h48

Tem início nesta quinta-feira, 23 de abril de 2026, a 36ª Copa Rotary Cresol de Futsal, uma das competições esportivas mais tradicionais de Rolim de Moura. O evento é promovido pelo Rotary Club de Rolim de Moura e reúne equipes de alto nível, atraindo atletas de diversas cidades e estados, fortalecendo o esporte e contribuindo com importantes ações sociais no município.

Nesta edição, a competição contará com a participação de 10 equipes formadas por atletas vindos de diferentes regiões. As partidas serão realizadas no Ginásio Emerson Schelbauer, sempre no período noturno, com início previsto para as 19h45. Os jogos acontecerão às quintas-feiras e sábados, com a grande final programada para o dia 30 de maio.

As equipes estão divididas em dois grupos. No Grupo A estão Gosto Brasileiro/Destaque Pumas, Vidraçaria Rolim/VRB (Ji-Paraná), Bela Vista (Pimenta Bueno), Alex P42 e Liga Medicense (Presidente Médici). Já o Grupo B é formado por Nadir Uniformes, atual campeão, Athletico Rolimourense/Gynbet Casquinha, Mega Pré-Moldados Metalúrgica, Casa da Ração/Constril FC (Alta Floresta do Oeste) e Deportivo Futsal. Conforme o regulamento, na primeira fase as equipes se enfrentam dentro dos grupos, classificando-se três times de cada grupo para a fase seguinte.

A rodada de abertura promete grandes confrontos. Às 19h45, o Nadir Uniformes FC enfrenta o Athletico Rolimourense/Gynbet Casquinha. Na sequência, às 20h45, o Mega Pré-Moldados Metalúrgica encara o Casa da Ração/Constril FC. Fechando a primeira noite de jogos, às 21h45, o Alex P42 mede forças com o Gosto Brasileiro/Destaque Pumas.

A premiação total será de R$ 30 mil, considerada a maior da história do futsal em Rondônia, sendo R$ 20 mil para o campeão e R$ 10 mil para o vice-campeão.