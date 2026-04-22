Dez jogos e 30 gols abriram as competições de base da FFER na capital e no interior do Estado

Por FFER

Publicada em 22/04/2026 às 09h51

Os jogos de abertura das competições de base da Federação de Futebol do Estado de Rondônia começaram balançandos as rede, ao todo as duas competições, Rondoniense Sub-15 e Rondoniense Sub-17 tiveram 30 gols marcados em apenas 8 partidas. Os próximos jogos já acontecem no próximo fim de semana em várias regiões de Rondônia.

As partidas de abertura aconteceram em Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Espigão do Oeste, para o coordenador das competições de base, a abertura das competições foram um sucesso, "quero agradecer a todos que contribuíram, para essas competições acontecerem, nosso diretor Almir Belarmino, Bruno Costa, Fabrício Medeiros, todos os amigos que compõe o quadro da FFER, são jogos que exigem bastante, mas a equipe da FFER tem feito o seu melhor para gente conseguir entregar competiçoes em alto nível, agradecer ao nosso presidente Heitor Costa por todo apoio e dizer que as competições de base já estão a todo vapor com boa presença de público e arbitragem de primeira", frisou José Natal Jacob.

As partidas do Rondoniense Sub-15 e Sub-17 seguem no próximo fim de semana, dando sequência as competições, para o vice presidente Bruno Costa, FFER tem valorizado os atletas e as competições de base, "a seleção brasileira Sub-15 está em Porto Velho, no Estado de Rondônia, isso é uma grande demonstração do quanto a FFER trabalha e valoriza nossos jovens, pode parecer pouco para quem estar de fora, mas quem respira futebol sabe e sente o quanto é inspirador para nossos jovens poderam competir com a a Seleção Brasileira e a abertura dos jogos acontecerem com a presença da seleção em Rondônia, esses garotos são nosso presente e futuro então precisamos valorizar e incentivar bastante nossos jovens e essas duas competições são passos importantes para o sonho de muitos adolescentes", citou Bruno Costa.

No sábado dia 25 de abril acontecem os jogos da segunda rodada do Rondoniense Sub-15 e Sub-17, serão pelo menos mais dez jogos a serem realizados movimentando os municípios de Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Rolim de Moura.