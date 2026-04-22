Oficina Mulher Segura ensina defesa pessoal e uso de spray; Iniciativa orientar mulheres em situações de risco

Por Helen Paiva

Publicada em 22/04/2026 às 11h08

Você saberia como reagir se estivesse em uma situação de perigo hoje? Mais importante: saberia usar um item de defesa pessoal sem que ele acabasse se voltando contra você?

Pensando em transformar o medo em prevenção e autonomia, a Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM), realiza no dia 25 de abril a oficina “Mulher Segura: Defesa Pessoal na Prática”.

O objetivo é direto: ensinar o uso responsável do spray de pimenta e oferecer noções reais de proteção para o dia a dia.

O encontro acontece na Escola Vinícius Danin (Avenida Amazonas, ao lado da Vila Olímpica), com duas opções de horários: das 15h às 18h ou das 18h10 às 21h10.

A ideia é que a mulher saia a oficina com técnica, explica Anne

A oficina foi planejada para ser dinâmica e dividida em dois momentos. No primeiro, serão abordados temas como legislação, postura de segurança e noções de defesa pessoal. No segundo, ocorre a parte prática, com simulações guiadas por instrutores. Nessa etapa, as participantes aprendem a manusear o spray, se posicionar fisicamente e ganhar tempo para pedir ajuda ou escapar de uma agressão.

“A ideia é que a mulher saia daqui com técnica. Não basta ter o spray na bolsa, é preciso saber como usá-lo para ganhar tempo e se proteger sem se ferir”, explica Anne Cleyanne Alves, coordenadora da CPPM.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa reforça o compromisso com a proteção e autonomia das mulheres. “Estamos investindo em ações que fortalecem a segurança e a confiança das mulheres no dia a dia. Informação e preparo são ferramentas essenciais para salvar vidas e garantir mais tranquilidade para a nossa população”.

A ação conta com o apoio da Polícia Militar de Rondônia. Instrutores do Batalhão de Choque estarão à frente da capacitação, trazendo a experiência de quem atua diariamente na segurança pública.

A oficina é aberta para mulheres a partir de 18 anos. Se você tem 16 ou 17 anos, também pode participar, basta levar uma autorização assinada pelos pais ou responsáveis.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link oficial ou QRCODE disponível abaixo:

Link da inscrição: https://forms.gle/7NaUN8KzoeUQoyZ96

Para a coordenação, a iniciativa vai além da oferta de um equipamento, promovendo conhecimento e segurança. “Quando a mulher entende como se posicionar, ela ganha confiança. Queremos que cada participante saia daqui sentindo que tem mais controle sobre sua própria segurança”, finaliza Anne.