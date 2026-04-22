Presidente de associação diz que apoio de Cirone foi decisivo para revolucionar as corridas de rua

Por Eli Batista

Publicada em 22/04/2026 às 11h28

A presidente da Associação MTB Vilhena, Adriane Souza, disse que o trabalho realizado pelo deputado estadual Cirone Deiró foi decisivo para o avanço das corridas de rua, de ciclismo e diversos outros eventos esportivos realizados no Estado de Rondônia. “O apoio dele foi um divisor de águas na nossa história”, afirmou Adriane.

De acordo com a presidente, falar de esporte é falar sobre transformação de vidas. Ela afirmou que a Associação MTB nasceu com o propósito de levar o esporte para quem realmente precisa, como por exemplo, para aquela mãe de família que passa o dia cuidando da casa, para o trabalhador que precisa de um incentivo, para pessoas que só necessitam de uma chance para começar. “E foi nesse caminho que encontramos um grande parceiro, que é o deputado Cirone Deiró”, disse.

Graças aos recursos destinados pelo deputado, a associação conseguiu evoluir em estrutura, em organização e em qualidade. “Hoje, nossos eventos têm um padrão altíssimo, com segurança, conforto, experiência completa para o atleta, algo que antes parecia distante da nossa realidade”, explicou Adriane.

Mas o mais importante, segundo Adriane, é crescer sem perder a essência. Mesmo com toda a estrutura oferecida, a associação mantém uma das inscrições consideradas mais acessíveis de Rondônia, para permitir que qualquer pessoa participe. “Isso significa inclusão, oportunidade, impacto social de verdade, porque nosso objetivo nunca foi fazer eventos para poucos, mas sim para todos”, afirmou.

Na opinião de Adriane, quando o poder público trata o esporte, como ferramenta de transformação, os resultados aparecem não só nas provas, mas na vida das pessoas. “Hoje, cada largada representa uma história, uma conquista e cada evento realizado carrega um pouco desse apoio do deputado Cirone, que fez tudo isso se tornar possível”, disse.