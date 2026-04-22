Junior Lima diz que boatos sobre sexualidade “mudam zero” em sua vida hoje

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 11h32

O cantor Junior Lima afirmou que antigos rumores sobre sua sexualidade já não têm impacto em sua vida. Em entrevista ao programa Alt Tabet, o artista comentou o tema com tom bem-humorado e destacou mudanças na forma como lida com o assunto ao longo dos anos.

Segundo ele, apesar de ainda existirem comentários e ataques nas redes sociais, especialmente quando se posiciona publicamente, o tema perdeu relevância pessoal. “A pessoa que quer me atacar de alguma forma, ainda vem por esse lado. Muito adulto”, ironizou.

O músico também avaliou que o debate sobre masculinidade vem passando por transformações, embora ainda exista preconceito. “As pessoas ainda são muito preconceituosas com essas coisas. Existe uma galera que tem a cabeça muito fechada ainda para isso e, ao mesmo tempo, cresceu o movimento de desconstrução dos homens”, afirmou.

Junior relembrou que, na adolescência, os boatos o afetavam mais diretamente. “É um assunto que me ofende zero. Quando adolescente, me pegava. Por mais que eu ignorasse e não tratasse desse assunto publicamente, eu cresci em uma fase que ainda existia muito preconceito e eu também tinha um lado mais ‘reaça’ dos anos 90”, disse. “Com o tempo fui entendendo que se me pegava, eu estava preocupado com isso. Enfim, foi um processo de desconstrução.”

Casado desde 2014 com a designer Monica Benini, com quem tem dois filhos, Otto e Lara, o cantor afirmou que os comentários diminuíram ao longo do tempo. “A partir do momento que eu me casei, isso foi diminuindo cada vez mais e foi tendo cada vez menos importância. Vai mudar o que na minha vida? Hoje em dia, muda zero. Aliás, acho até bom. Prefiro ser confundido com gay, que eu tenho zero preconceito, do que com um machão agro e alfa, que acho zoado”, concluiu.