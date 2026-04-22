Leonardo surpreende esposa com carro de luxo durante festa de aniversário do filho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 11h44

A celebração pelo aniversário do cantor Zé Felipe acabou marcada por um gesto que chamou mais atenção do que a própria data. Durante o evento, Leonardo decidiu presentear a esposa, Poliana Rocha, com um veículo de alto padrão.

O presente foi um Porsche 911 recém-adquirido, avaliado em torno de R$ 1,3 milhão. O automóvel, na cor vermelha, foi comprado em Itapema e transportado até Goiânia, onde a família mora, após percorrer cerca de 1,4 mil quilômetros.

A escolha reforça um histórico de presentes sofisticados. Em outro momento, o cantor já havia dado à esposa um Toyota SW4, veículo de sete lugares que pode atingir valores próximos de R$ 470 mil.

A entrega do carro ocorreu durante a comemoração familiar, transformando a festa em um momento de destaque nas redes sociais.