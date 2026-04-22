“Me permiti ser mal vista”, diz Ana Paula Renault após vitória no BBB 26

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 11h41

A vencedora do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, participou do Mais Você nesta quarta-feira (22) e comentou os principais momentos de sua trajetória no reality. Durante a entrevista com Ana Maria Braga, a campeã falou sobre as escolhas que marcaram sua participação no programa.

Ao analisar sua postura no jogo, Ana Paula afirmou que não seguiu estratégias tradicionais nem buscou aprovação do público. “Sabe qual é a estratégia? Mostrar quem a gente é. Eu me permiti ser mal vista, me permitir ser verdadeira, permiti ser eu mesma, permiti mostrar a mulher livre que eu sou, num mundo que não gosta de mulheres livres”, declarou.

A estratégia baseada na autenticidade refletiu diretamente no resultado final. A ex-participante conquistou o título com 75,94% da média dos votos. Na disputa, Milena ficou em segundo lugar, com 17,29%, enquanto Juliano Floss terminou na terceira posição, com 6,7%.

A participação de Ana Paula no programa foi marcada por posicionamentos diretos e atitudes firmes, fatores que contribuíram para sua vitória com ampla vantagem na decisão.