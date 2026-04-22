Parceria leva atendimento veterinário ao Baixo Madeira
Por João Paulo Prudêncio
Publicada em 22/04/2026 às 12h02
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Estabelecida em outubro do ano passado, a parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SMPV) vem ultrapassando os serviços oferecidos pela Clínica de Bem-Estar Animal e já se faz presente nas regiões mais distantes do território.

Equipe realizou uma expedição de seis dias e atendeu mais de 100 animais com castração, vacinação e consultas

Um exemplo dessa atuação é a ação executada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), que levou, de forma voluntária, profissionais de alto gabarito da medicina veterinária brasileira para atender cães e gatos de comunidades ribeirinhas, inicialmente nos distritos de São Carlos e Nazaré.

A equipe, liderada pela Dra. Natália Macedo, é composta por veterinários dos estados de São Paulo e da Bahia, que encararam uma expedição de seis dias e conseguiram castrar, vacinar e consultar mais de uma centena de animais domésticos e errantes nessas comunidades.

“Vale destacar que, nessa expedição, todo o trabalho desenvolvido pela nossa equipe é voluntário. A SMPV, que atua há mais de 20 anos na causa animal, conseguiu levar o que há de melhor para essas comunidades, por meio da parceria com a Prefeitura de Porto Velho”, destacou a Dra. Natália Macedo.

Vivendo pela primeira vez a experiência na floresta amazônica, a médica veterinária Maria Luiza, cedida pela SMPV de Salvador (BA), afirmou que a oportunidade foi gratificante.

SMPV atua há mais de 20 anos na causa animal, destacou a Dra. Natália Macedo

“Foi a primeira vez que viajei até a região amazônica para ajudar nessa causa tão nobre. Espero voltar muitas vezes. É muito gratificante saber que estamos fazendo a diferença em comunidades que precisam da nossa presença”.

O prefeito Léo Moraes destacou que a parceria amplia o alcance dos serviços no município. “As dimensões territoriais e as características da nossa cidade tornam fundamental a construção de parcerias como essa. Estamos levando atendimento de qualidade para regiões mais distantes, sem custo para a população e com impacto direto na qualidade de vida”.

Além do atendimento realizado por meio da Clínica de Bem-Estar Animal, a SMPV também mantém um Programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária na unidade.

Outras comunidades distantes do perímetro urbano deverão receber atendimentos voluntários dos profissionais ainda este ano.

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