Cras Elizabeth Paranhos amplia acesso social na Pestalozzi

Por Adaides Batista

Publicada em 22/04/2026 às 11h55

A equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Elizabeth Paranhos, vinculado à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou uma ação informativa na Associação Pestalozzi.

Durante a atividade, foram apresentadas às famílias usuárias da instituição informações detalhadas sobre os serviços ofertados pelos Cras, com destaque para o acompanhamento familiar, orientação social e acesso a programas e benefícios socioassistenciais.

A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços, promovendo acolhimento, orientação e fortalecimento de vínculos comunitários. A ação também contribui para aproximar a rede socioassistencial das famílias que mais necessitam, garantindo informação qualificada e acesso a direitos.

Ação aproxima famílias vulneráveis e garante acesso a direitos

“A Semias segue atuando de forma estratégica para descentralizar os atendimentos e levar os serviços socioassistenciais até os territórios, fortalecendo a inclusão social e a cidadania”, disse o secretário da Semias, Paulo Afonso.

“A ação do Cras Elizabeth Paranhos na Associação Pestalozzi demonstra o nosso compromisso em levar informação e garantir que as famílias tenham acesso pleno aos serviços. Quando nos aproximamos dos territórios e das instituições parceiras, fortalecemos a rede de proteção e ampliamos o alcance das políticas públicas”, disse a coordenadora do Cras, Luciana Nascimento.

Janete Alves Araújo, diretora geral da Associação Pestalozzi, agradeceu a ação. “Recebemos com muita gratidão a equipe do Cras Elizabeth Paranhos, que trouxe informações essenciais para as nossas famílias. Essa parceria fortalece o atendimento e amplia o acesso aos direitos socioassistenciais. Seguimos de portas abertas para ações que promovam inclusão e cuidado.”