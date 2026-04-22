THIAGO FLORES: Câmara aprova barreira contra cacau africano para proteger os produtores locais

Por Assessoria parlamentar

Publicada em 22/04/2026 às 10h12

Deputado atuou na aprovação de projeto que suspende norma frouxa de importação, evitando pragas e a queda no preço da amêndoa nacional.

BRASÍLIA, DF – O Deputado Federal Thiago Flores (União Brasil-RO) consolidou uma importante vitória para a agricultura rondoniense ao articular a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 330/22 na Câmara dos Deputados. O projeto suspende uma norma do Ministério da Agricultura que facilitava a importação de cacau da Costa do Marfim sem o devido rigor sanitário, o que colocava em risco as lavouras do Brasil e derrubava o preço pago aos produtores locais.

A medida susta a Instrução Normativa 125/21, restabelecendo o controle rigoroso contra microrganismos e pragas estrangeiras. Desde 2021, a importação descontrolada vinha causando uma concorrência predatória, com o preço da amêndoa caindo drasticamente e prejudicando milhares de agricultores familiares em Rondônia. O Deputado Thiago Flores acompanhou o debate desde as comissões, reforçando que a indústria nacional deve priorizar a produção interna antes de buscar produto com risco sanitário no exterior.

Para o Deputado Thiago Flores, essa conquista é fruto de uma parceria direta com a base. "Essa luta começou com o alerta do nosso vereador Chiquinho do Cacau. Não podemos permitir que o cacau da África entre no Brasil sem fiscalização, trazendo pragas que podem destruir nossas plantações e quebrando o produtor de Rondônia com preços desleais. Proteger a nossa sanidade vegetal é proteger o emprego e a renda do homem do campo. Agora, o projeto segue para o Senado para selarmos essa proteção", afirmou o parlamentar.