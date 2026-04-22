Juliano Cazarré lança evento sobre masculinidade e enfrenta críticas de colegas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/04/2026 às 11h27

O anúncio de um evento voltado ao público masculino, idealizado pelo ator Juliano Cazarré, provocou forte repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões entre artistas e internautas. Batizado de “O Farol & A Forja Summit”, o encontro está previsto para ocorrer entre os dias 24 e 26 de julho, em São Paulo, e foi descrito pelo próprio ator como “o maior encontro de homens do Brasil”.

A reação negativa veio principalmente de nomes conhecidos da televisão. Elisa Lucinda criticou a proposta ao afirmar: “Desculpa, meu colega Cazarré, mas não me parece razoável tamanho atraso no seu pensar”. Já Marjorie Estiano declarou: “Juliano... você não criou... você só está reproduzindo em maior ou menor grau, na verdade, um discurso que já é ampla e profundamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias". Claudia Abreu também se manifestou: “Num país com recorde de feminicídios...”.

Outros artistas reforçaram as críticas, como Betty Gofman, que comentou: “Gente, que criatura incompreensível esse ator, esse homem”. Entre os homens, Paulo Betti também se posicionou: “É tanto convencimento que ele se refere a si na terceira pessoa como se fosse uma entidade”.

Ao mesmo tempo, houve manifestações de apoio. Edwiges Parra defendeu a iniciativa e sugeriu que parte das críticas decorre da falta de entendimento sobre a proposta do evento.

A discussão rapidamente se ampliou para o X (antigo Twitter), onde usuários passaram a debater o conteúdo do encontro. Entre os comentários, houve quem associasse a iniciativa a movimentos conservadores, enquanto outros defenderam o direito do ator de organizar o evento.

Segundo a descrição divulgada, o summit será dividido em três etapas. A primeira abordará temas ligados à carreira e negócios, como liderança, empreendedorismo e mercado digital. O segundo momento será voltado à vida pessoal, com foco em família, paternidade, saúde e hábitos. Já o terceiro dia terá como eixo central a espiritualidade, incluindo discussões sobre masculinidade sob perspectiva cristã, oração e celebrações religiosas.

Com trajetória consolidada na televisão e no cinema, Cazarré participou de produções como “Avenida Brasil”, “Amor à Vida”, “Pantanal” e “Amor de Mãe”, além de outros trabalhos de destaque na dramaturgia.