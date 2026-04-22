Chuva forte impacta cerca de 700 famílias na região de Sorocaba

Por Agência Brasil

Publicada em 22/04/2026 às 11h22

As cidades da região de Sorocaba, no interior de São Paulo, foram impactadas por chuva forte no fim de semana. As mais atingidas foram Ibiúna e Piedade, onde houve desabrigados após registro de ventos intensos.

Segundo a Defesa Civil estadual de São Paulo, 653 famílias foram impactadas em Ibiúna, e mais 50, em Piedade. Foram distribuídos kits de limpeza e higiene, cestas básicas e outros itens para as necessidades pessoais.

Tempo firme

Nesta segunda-feira (20), a Defesa Civil paulista confirmou previsão de tempo firme no estado. Ao longo do dia, as temperaturas tendem a subir, sob influência de um sistema de alta pressão.

As cidades da faixa leste de São Paulo terão temperaturas máximas entre 25°C e 30°C. No restante dos municípios do estado, as máximas ficarão entre 28°C e 35°C.

No interior, há previsão de queda de umidade, com valores inferiores a 30% em algumas áreas.

As regiões de Barretos, Ribeirão Preto, Campinas e Araraquara têm possibilidade de índices de umidade relativa do ar abaixo de 20%. O litoral terá condições mais amenas em todo o período.