Jiu-jitsu muda rotina de crianças e fortalece vínculos em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 22/04/2026 às 09h00

A rotina da pequena Rafaela Oliveira, de 10 anos, mudou completamente depois que ela encontrou no jiu-jitsu o esporte que realmente queria praticar. Moradora do bairro Esperança da Comunidade, a menina ganhou mais confiança, passou a se comunicar melhor e hoje participa ativamente das aulas do Projeto Construindo Campeões, promovido pela Prefeitura de Porto Velho.

Rafaela Oliveira mudou completamente depois que encontrou no jiu-jitsu

A mãe, Simone Baldoino, conta que a filha tentou outras atividades antes de chegar ao tatame, mas não se identificou. “Ela sempre quis o jiu-jitsu, mas a gente tinha aquele preconceito de ser esporte masculino. Tentamos ballet, ginástica, mas não era isso que ela queria. Quando começou no jiu-jitsu, mudou tudo. Hoje ela conversa, brinca, se enturma. Era o que ela precisava”.

Rafaela também não esconde o entusiasmo com a nova rotina e já sonha alto dentro do esporte. “Eu gosto muito do jiu-jitsu, ajuda na disciplina, na atenção. Quero levar isso pra minha vida, disputar campeonatos e ser atleta”.

As aulas fazem parte do Projeto Construindo Campeões e acontecem na Praça CEU, atendendo atualmente 147 alunos, com idades entre 6 e 17 anos. As atividades são realizadas de segunda, quarta e sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, de forma gratuita.

Além do aprendizado técnico, o ambiente das aulas é marcado por disciplina, respeito e interação entre os alunos, fatores que contribuem diretamente no desenvolvimento físico, emocional e social das crianças.

Marlene Lima destaca a transformação que o esporte proporciona

A coordenadora de jiu-jitsu, Marlene Lima, acompanha de perto a evolução dos alunos e destaca a transformação que o esporte proporciona. “O jiu-jitsu muda a vida das crianças. Temos alunos com ansiedade, autismo, e a melhora é visível. Os pais sempre trazem um retorno muito positivo. Nós somos voluntários, fazemos por amor, porque sabemos o quanto isso transforma”.

Dentro e fora do tatame, os alunos também são incentivados a manter bons resultados na escola e em casa. A professora Paula Cardoso ressalta que o acompanhamento vai além das aulas. “A gente cobra disciplina, educação e também o desempenho na escola. Não é só no tatame, é dentro de casa também. Acompanhamos com os pais, conversamos com os alunos. Queremos formar não só atletas, mas pessoas melhores”.

Entre os alunos, a jovem Maria Cristina, de 13 anos, moradora do bairro Pantanal, também percebe mudanças importantes na própria vida. “Aqui é um lugar bom de aprender. O jiu-jitsu mudou muito pra mim. Quero continuar, disputar campeonatos e ser atleta no futuro”.

“O Projeto Construindo Campeões mostra como o esporte pode transformar vidas. Aqui, nossas crianças encontram disciplina, respeito e novas oportunidades. É um trabalho que chega nas famílias e faz diferença no dia a dia, ajudando a formar cidadãos com mais confiança e perspectiva de futuro”, disse o prefeito Léo Moraes.

Fotos: Hellon Luiz