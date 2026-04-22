Deputado Alan Queiroz fortalece agricultura de Ji-Paraná com a entrega de implementos agrícolas

Por Jorge Fernando

Publicada em 22/04/2026 às 10h05

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) esteve no município de Ji-Paraná para realizar a entrega de uma carreta basculante e uma ensiladeira à Associação dos Produtores Rurais do Setor Itapirema, localizada na Linha 08, região da Mangueirinha. A ação beneficia diretamente dezenas de famílias que dependem da atividade rural e contribuem diariamente para o desenvolvimento econômico local.

Os implementos agrícolas entregues têm papel fundamental no fortalecimento da produção rural, pois oferecem mais eficiência, economia e melhores condições de trabalho no campo. A carreta basculante facilita o transporte de insumos, silagem e materiais diversos, enquanto a ensiladeira contribui diretamente para a alimentação do rebanho, garantindo maior qualidade no preparo da silagem e aumento da produtividade leiteira.

O parlamentar destacou a importância de investir em estrutura para garantir melhores condições de trabalho aos produtores. “Nosso compromisso é estar presente nas comunidades, ouvindo as demandas e levando resultados concretos. Esses equipamentos representam mais produtividade, dignidade e incentivo para quem trabalha no campo”, afirmou.

A entrega da carreta basculante e da ensiladeira reafirma o compromisso do deputado Alan Queiroz com o setor produtivo e com o homem do campo, levando investimentos que fortalecem a agricultura e garantem mais desenvolvimento para Rondônia.