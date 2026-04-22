Inscrições para cursos profissionalizantes remotos seguem até quinta-feira (23) em todo estado

Por João Albuquerque

Publicada em 22/04/2026 às 11h14

Seguem até quinta-feira (23) as inscrições para os cursos profissionalizantes remotos que o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) ofertados nos 52 municípios rondonienses. Para se inscrever o candidato deve acessar o link no site da instituição. A oferta do ensino online é uma estratégia do governo de Rondônia para expandir a qualificação da mão de obra em todas as regiões do estado. Neste cronograma, são oferecidas capacitações em diversas áreas tais como:

Gestão

Negócios

Desenvolvimento Educacional e Social

Informação

Tecnologia

Comunicação

É com o objetivo de conseguir um emprego que Jully Eduarda Pereira Dias, de 21 anos, recorreu ao ensino profissionalizante. Depois de fazer o curso remoto de Assistente de Recursos Humanos, ela está fazendo o Curso Técnico em Informática. “ Eu faço o curso universitário de Gestão de Recursos Humanos e sempre estou atualizando o meu currículo”, declarou a moradora do bairro Porto Cristo, na zona leste de Porto Velho.

NOVA CARREIRA

Outro benefício gerado pelo ensino profissionalizante, segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, é a reconversão profissional, ou seja, a possibilidade de o trabalhador mudar de ramo de atividade. “O aluno que quer se manter na sua área de atuação se atualiza para as novidades do mercado de trabalho, enquanto àqueles que almejam mudar de profissão buscam conhecimentos para a nova carreira. O ensino online é um caminho ideal para se atualizar o currículo”, pontuou.

Cursos ofertados

Teoria das Relações Humanas

Desenvolvimento Humano e Organizacional

Empreendedorismo

Contabilidade na Escola

Legislação Escolar

Planejamento e Organização do Ambiente Escolar

Introdução à Inteligência Artificial

Fundamentos da Computação