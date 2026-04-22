Hospital Infantil Cosme e Damião ultrapassa 120 cirurgias eletivas e amplia atendimento a crianças em Rondônia

Por Daiane Brito

Publicada em 22/04/2026 às 11h04

CCCCO Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) alcançou a marca de 121 cirurgias eletivas realizadas entre os meses de janeiro e abril deste ano, nas especialidades de urologia pediátrica e cirurgia geral, incluindo intervenções como correção de hérnias, fimose, hidrocele e criptorquidia. Entre as condições tratadas, nas especialidades de urologia e cirurgia geral, estão doenças que, quando diagnosticadas e tratadas precocemente, evitam complicações futuras e contribuem para o desenvolvimento saudável das crianças, além de proporcionar mais qualidade de vida e tranquilidade para as famílias.

Os pacientes atendidos já estavam devidamente regulados pelo sistema estadual de saúde e foram convocados para a realização das cirurgias eletivas, procedimentos planejados e essenciais para garantir mais segurança e eficácia no tratamento. A mãe de Davi Lucas, Clariane Freitas, conta que a experiência foi marcada por acolhimento e eficiência. “Desde o primeiro atendimento fomos muito bem recebidos. A equipe foi atenciosa, explicou tudo direitinho e cuidou do meu filho com muito carinho. Hoje saio daqui aliviada e feliz por ver ele bem”, relatou.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Edilton Oliveira, destacou o compromisso do governo com a ampliação do acesso à saúde infantil. “Estamos avançando na redução das filas e garantindo mais agilidade no acesso a procedimentos essenciais. Cada cirurgia realizada representa mais qualidade de vida para as crianças e mais tranquilidade para as famílias.”

REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA PEDIÁTRICA

O Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) é referência em assistência pediátrica no estado de Rondônia, caracterizando-se como unidade de urgência e emergência, com atendimento integral e especializado a crianças de 29 dias de vida até 12 anos. Atua prioritariamente no atendimento de casos de urgência e emergência pediátrica, ofertando cuidados de média e alta complexidade, com suporte contínuo e qualificado às demandas de saúde infantil.

A unidade realiza atendimentos de urgência e emergência, além de procedimentos cirúrgicos de caráter emergencial e eletivo, contando com estrutura de clínica cirúrgica que abrange especialidades como ortopedia, neurologia e cirurgia geral, assegurando uma abordagem multidisciplinar.

Na clínica médica, o HICD atende principalmente casos de doenças respiratórias e outras condições prevalentes na infância, incluindo situações de urgência e emergência clínica, dispondo de setores organizados por linhas de cuidado. O serviço funciona de forma ininterrupta (24 horas), com suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), hemodiálise e Centro de Internação Pediátrica (CIP), garantindo assistência segura e contínua aos pacientes em estado crítico.

A unidade também conta com serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, incluindo laboratório de análises clínicas, radiologia, fisioterapia, psicologia, serviço social, nutrição e fonoaudiologia, fortalecendo o cuidado integral à criança. Na área oncológica, realiza avaliação inicial com emissão de parecer técnico e encaminhamento regulado para unidades de referência, conforme a necessidade do caso.

O acesso aos serviços ocorre por meio de encaminhamento da rede pública de saúde, conforme os fluxos regulatórios estabelecidos pelo sistema estadual, especialmente nos casos que demandam atendimento de urgência, emergência e assistência hospitalar especializada.