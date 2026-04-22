Máximo e Scheid com o pé na estrada; Fúria resgata vídeo com Bolsonaro e barraco marca evento oficial

Por Herbert Lins

Publicada em 22/04/2026 às 09h24

Ordem e progresso ainda são os objetivos a serem atingidos pelo Brasil

CARO LEITOR, o feriadão foi marcado por duas datas importantes, a primeira delas foi o dia 19 de abril, dedicado aos Povos Indígenas, e a segunda, o 21 de abril da Inconfidência Mineira. Embora tratem de contextos diferentes, ambos nos convidam a refletir sobre identidade, resistência e liberdade. O Dia dos Povos Indígenas nos lembra que os primeiros habitantes deste território carregam saberes, culturas e formas de viver profundamente conectadas à mãe Terra. Já a Inconfidência Mineira, ocorrida no século XVIII, representa o desejo da colônia brasileira de romper com a opressão colonial de Portugal e construir um país mais autônomo. Refletir sobre essas datas é reconhecer que a construção do país é marcada por fatos históricos e por múltiplas vozes em defesa da liberdade e justiça social. Contudo, ordem e progresso ainda são os objetivos a serem atingidos pelo Brasil.

Indígenas

O Dia dos Povos Indígenas é uma data comemorativa para reconhecer a diversidade indígena, respeitar seus direitos e entender que sua história não pertence ao passado, pelo contrário, está viva, presente e em constante luta por espaço e dignidade.

Estereotipados

Os indígenas são estereotipados como “atrasados”, “parados no tempo”, “selvagens” e “inferiores”. Isso foi usado como justificativa para dominar terras, explorar recursos e impor a cultura europeia sobre os povos indígenas durante o período da colonização.

Complexas

Os povos indígenas são sociedades complexas, com culturas, conhecimentos e formas de vida própria, porém, vivem debaixo da legislação do “homem branco” por meio da FUNAI, que os submete a viver como “animais de zoológicos em meio à natureza” e tratados como “atrações exóticas” para serem estudados pelas Ciências Humanas e visitados por turistas.

Romper

Já a Inconfidência Mineira, ocorrida no século XVIII, representa o desejo de romper com a opressão colonial de Portugal, em relação à cobrança elevada de impostos dos colonos e o desejo de construir um país mais autônomo.

Tiradentes

A Inconfidência Mineira é simbolizada por Tiradentes como mártir da liberdade da opressão colonial da coroa portuguesa sobre a colônia com a cobrança do “quinto” e da “derrama” - 20% sobre o ouro e confisco, respectivamente. Tal movimento não alcançou o seu objetivo imediato, mas plantou ideias que ajudaram a forjar o futuro do Brasil.

Impostos

Atualmente, no Brasil, a tributação gira em torno de 30% a 40% para sustentar um Estado-nação pesado. Pagamos impostos de países de primeiro mundo e recebemos serviços de países de terceiro mundo. A geração caldo-de-cana e Coca-Cola protestava mais, a geração TikTok aceita mais e vive numa letargia profunda em relação à carga tributária pesada.

Clichês

O marketing político e eleitoral dos políticos candidatos à reeleição e dos pré-candidatos que desejam conquistar um cargo eletivo subiu postagens clichês nas redes sociais em alusão ao Dia dos Povos Indígenas e da Inconfidência Mineira.

Enxergar

Não consegui enxergar nenhum político que tenha feito uma correlação entre o Dia dos Povos Indígenas e a situação de pobreza e miséria a que são submetidos mediante argumento de não perder a cultura e suas tradições.

Mudanças

Um ou outro político subiu reflexões nas redes sociais sobre a Inconfidência Mineira e o Brasil atual mediante a alta cobrança de impostos. O brasileiro precisa ser mais exigente na hora do voto e eleger representantes que pressionem por mudanças da carga tributária.

Aderir

Falando em impostos, Rondônia e o Rio de Janeiro seguem sem aderir à proposta do Governo Federal de subvenção ao diesel por apenas dois meses no intuito de atenuar os efeitos da guerra no Oriente Médio e a elevação no preço dos fretes, em especial dos alimentos.

Aconselhado

Em conversa com a coluna, o pré-candidato a senador Luis Fernando (PSD) afirmou que, caso estivesse conduzindo a pasta da SEFIN, teria aconselhado o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) a aderir à proposta federal de subvenção ao diesel.

Pré-campanha

Os pré-candidatos a senadores Fernando Máximo e Bruno Scheid, ambos do PL, estão com o pé na estrada, ou seja, corpo a corpo com o eleitor na pré-campanha. Fernando e Scheid visitam lideranças políticas, concedem entrevistas e participam dos mais diversos eventos.

Endireitar

O pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) resgatou um vídeo ladeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No vídeo, Bolsonaro diz para Fúria que “mais cedo ou mais tarde você vai chegar lá e nós, juntos, vamos endireitar o Brasil”. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Caerd

O deputado federal Rafael Fera (Podemos) usou a tribuna da Câmara dos Deputados para revelar um suposto jogo de cartas marcadas caso a CAERD seja privatizada ainda na gestão do governador Coronel Marcos Rocha (PSD). Fera antecipou que a empresa EGEA será a grande vencedora caso ocorra a privatização da estatal estadual.

Entregou I

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) fez entrega de emenda parlamentar voltada para o fortalecimento da agricultura familiar a pedido do vereador Thonatan Libarde (Novo) e do Luiz da Asprocinco no município de Monte Negro. Alan entregou um trator, uma grade niveladora e uma aradora.

Entregou II

Em Ji-Paraná, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) entregou emenda parlamentar para a Associação dos Produtores Rurais do Setor Itapirema, na Linha 08 – Mangueirinha. A referida entidade recebeu uma carreta basculante e uma ensiladeira.

Livro

O pré-candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) e a sua esposa, Paola Neiva, lançaram no dia de ontem o livro Aliança de Amor, com histórias do cotidiano e desafios práticos de um casamento. O livro conta com o prefácio do advogado Manoel Veríssimo e sua esposa Daiane Veríssimo.

Artigo

O advogado rondoniense, Luiz Filipe da Silva Andrade, membro das Comissões de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral do IAB, publicou artigo na revista Justiça & Cidadania com o título “A erosão democrática virá de dentro?” Vale a pena a leitura e reflexão sobre o conteúdo do artigo que versa sobre impulsionamento digital.

Digital

Falando em impulsionamento digital, os profissionais da comunicação digital Fernando Fontes e Ricardo Farias tocam a Agência Fontes Digital. A Fontes foi responsável pela estratégia de campanha vitoriosa do vereador Dr. Devanildo Santana (2024). Vale a pena conferir o material disponível no LinkedIn e nas redes sociais da empresa de marketing digital.

Barraco

Falando em Santana, a solenidade de entrega do residencial Porto Madero V na última sexta-feira com representantes do presidente Lula (PT-SP) foi marcada por barraco e bate-boca entre o prefeito Léo Moraes (Podemos) e o vereador Dr. Devanildo Santana (PRD) por conta do acesso ao palanque e o direito à fala.

Acusou

O vereador Dr. Devanildo Santana (PRD) acusou o prefeito Léo Moraes (Podemos) de impedir a sua subida ao palanque das autoridades e cercear o direito de fala. Além disso, registrou o Boletim de Ocorrência, narrando detalhadamente os fatos de impedimento de participar da cerimônia da entrega das casas do programa Minha Casa, Minha Vida.

Lixo

O prefeito Léo Moraes (Podemos), em menos de dois anos de gestão, troca a empresa responsável pela coleta de lixo da capital. O alvo de Léo é banir a Marquise de Porto Velho, mesmo que para isso tenha que pagar com o desgaste da sua própria imagem junto à população da capital.

Questionada

A empresa Sistemma, que assumirá a coleta de lixo, tem a capacidade operacional questionada. Contudo, a empresa informou à Comissão Especial de Fiscalização que “está na fase final de mobilização com deslocamento da frota de veículos, aquisição de equipamentos e admissão de profissionais”.

Desgaste

A troca da Marquise pelo Consórcio EcoPVH no ano passado para realizar a coleta de lixo da capital gerou grandes transtornos para a população de Porto Velho, inclusive certo desgaste na imagem do prefeito Léo Moraes (Podemos). Agora é esperar o desfecho dessa novela sem fim da coleta de lixo da capital com a entrada da Sistemma.

Tezzari

O vereador Tiago Tezarri (PSD), em visita à minha residência no feriadão, confidenciou que está em pré-campanha para uma vaga na Câmara de Deputados. Na minha análise, o nome de Tezzari reforçaria mais a nominata de deputado estadual do PSD.

Feira

O bairro Rio Madeira ganhou duas feiras, uma ao lado da outra, na mesma noite de segunda-feira. A feira do Alphaville e da Décima Avenida atrai a população local e passantes para fazer compras e desfrutar de experiências gastronômicas incríveis. A coluna parabeniza Deivide Silva e Nadja Santos pela coordenação e organização da feira da Décima Avenida.

Sério

Falando sério, ao colocar as datas dos Povos Indígenas e a Inconfidência Mineira lado a lado, surge uma reflexão desafiadora: enquanto alguns lutavam por independência política, os povos indígenas já enfrentavam, há muito tempo, a perda de suas terras, cultura e autonomia. Isso nos leva a questionar: que liberdade é essa quando não é para todos, inclusive para os indígenas que vivem como animais de zoológicos e atração exótica em meio à natureza?

Por Herbert Lins e Samuel Ribeiro