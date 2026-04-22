Javier Milei canta e acende tocha em celebração do Dia da Independência de Israel

Por G1

Publicada em 22/04/2026 às 10h48

A participação do presidente da Argentina, Javier Milei, nas comemorações do Dia da Independência de Israel, na noite desta terça-feira (21), chamou atenção nas redes sociais.

Vídeos que circulam online mostram Milei cantando no palco ao lado de outros artistas e sendo aplaudido pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Em outro momento, o presidente argentino aparece acendendo uma tocha durante a cerimônia oficial (veja acima).

Presidente da Argentina, Javier Milei, canta em evento de comemoração da Independência de Israel. — Foto: Reuters

Milei juntou-se aos cantores Lila Malkus e Hananel Edri para interpretar a canção espanhola “Libre”, segundo a agência de notícias Reuters.

O presidente da Argentina estava em sua terceira viagem a Israel, que tem duração prevista de três dias e terminou com sua participação na cerimônia do Dia da Independência do país, de acordo com a agência.

A mídia israelense informou que sua participação na cerimônia foi gravada durante os ensaios antes de sua partida.

Milei afirma que guerra contra Irã é 'o correto'

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou neste domingo (19), durante visita a Israel, que a guerra do país e dos EUA contra o Irã é "o correto". Ele também reiterou a intenção de transferir a embaixada argentina para Jerusalém.

Milei voltou a manifestar apoio à ofensiva, iniciada em 28 de fevereiro, e destacou que o governo argentino classificou a Guarda Revolucionária do Irã como "organização terrorista".

"Expressamos nosso firme apoio aos Estados Unidos e a Israel em sua guerra contra o terrorismo e contra o regime iraniano, não apenas porque é o correto, mas porque nossos países são irmãos no sofrimento", afirmou Milei em declaração conjunta com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu.

Durante o governo Milei, a Argentina também incluiu a Força Quds, ligada à Guarda Revolucionária, na lista de organizações terroristas, em alinhamento com os EUA. Além disso, em 2 de abril, o país expulsou o principal representante diplomático do Irã em Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

Netanyahu elogiou Milei e disse que o presidente argentino demonstra “clareza moral” ao apoiar Israel.