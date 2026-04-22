Recurso destinado por Luizinho Goebel garante aquisição de van para Alto Alegre dos Parecis

Por Assessoria parlamentar

Publicada em 22/04/2026 às 10h00

O município de Alto Alegre dos Parecis já conta com recursos em conta para a aquisição de uma van, viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel (PL).

O valor de R$ 381.739,99 foi creditado no último dia 7 de abril, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com recursos do Tesouro Estadual.

A transferência foi realizada via ordem bancária oficial, garantindo que o município já possa dar andamento ao processo de compra do veículo.

A van será destinada ao atendimento das demandas locais, especialmente no apoio ao transporte, contribuindo para melhorar a estrutura oferecida à população.

A liberação do recurso reforça o investimento em infraestrutura e mobilidade no município, atendendo necessidades importantes da comunidade.