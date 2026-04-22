Após trégua prorrogada por Trump, mídia do Irã diz que bloqueio naval equivale à continuidade da guerra

Por G1

Publicada em 22/04/2026 às 10h56

A mídia do Irã afirmou nesta terça-feira (21) que a continuidade do bloqueio naval pelos Estados Unidos equivale à manutenção das hostilidades e que não reabrirá o Estreito de Ormuz enquanto a medida persistir.

A declaração foi divulgada pela agência Tasnim News Agency, ligada à Guarda Revolucionária, após Donald Trump anunciar a prorrogação do cessar-fogo no conflito.

Em publicação na Truth Social, o presidente dos EUA afirmou que as Forças Armadas vão prorrogar a trégua contra o Irã "até que os representantes iranianos cheguem a uma proposta unificada para negociar a paz".

Trump determinou, porém, que as forças americanas mantenham o bloqueio marítimo no Estreito de Ormuz — por onde passa cerca de 20% do petróleo global —, anunciado em 12 de abril.

🔎 O estreito teve a navegação restringida pelo Irã após o início da guerra, em 28 de fevereiro. Desde então, apenas navios de países aliados eram autorizados a atravessar. Na semana passada, porém, Trump anunciou medidas para bloquear petroleiros ligados ao país.

Segundo a agência do Irã, a continuação do bloqueio naval pelas forças americanas “equivale à continuidade das hostilidades” e, “enquanto o bloqueio persistir, o Irã ao não reabrirá o Estreito de Ormuz e, se necessário, romperá o bloqueio pela força”.

A agência iraniana também afirmou que, “se os EUA quiserem manter a sombra da guerra, devem considerar o Estreito de Ormuz efetivamente fechado”. Integrantes do governo iraniano ainda não se pronunciaram.

Um assessor do presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou que o anúncio de Donald Trump tem pouca relevância.

“A prorrogação do cessar-fogo por Trump é certamente uma manobra para ganhar tempo para um ataque surpresa”, disse Mahdi Mohammadi, em publicação nas redes sociais.

Ele classificou o bloqueio dos EUA como uma agressão militar contínua. “Chegou a hora de o Irã tomar a iniciativa", concluiu.