Polícia Civil deflagra operação “Escudo de Cinzas V – Rio Madeira B”

Por PC/RO

Publicada em 22/04/2026 às 10h00

Nesta quarta-feira (22), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 2), deflagrou a Operação “Escudo de Cinzas V – Rio Madeira B”, cumprindo 15 medidas cautelares contra integrantes de organização criminosa responsável pela invasão, loteamento e comercialização ilegal de áreas no interior da Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Rio Madeira B (FERS Rio Madeira B), unidade de conservação com cerca de 51 mil hectares, localizada em Porto Velho.

As investigações apontaram estrutura hierarquizada e atuação coordenada para demarcação ilícita de lotes, supressão de vegetação nativa, abertura de trilhas, extração ilegal de madeira e construção de moradias na área protegida. O grupo utilizava associação rural, central de movimentos e cooperativa habitacional para conferir aparência de legalidade às atividades e captar recursos.

As diligências tiveram início em novembro de 2023, a partir de abordagem realizada por agentes da SEDAM e policiais ambientais no interior da unidade de conservação, evoluindo com novas incursões em 2025, as quais possibilitaram a identificação da liderança, do núcleo operacional e da divisão funcional dos investigados.

As medidas cautelares deferidas compreendem a realização de buscas domiciliares, a proibição de contato entre os investigados e testemunhas, bem como a restrição de acesso a unidades de conservação no âmbito do Estado.

A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Gerência de Aviação do Estado (GAVE/SESDEC), do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e do Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (GAEMA).

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a proteção ambiental e o enfrentamento qualificado às organizações criminosas.