PM recupera produtos furtados e preende mãe e filho em Porto Velho

Por Lenilson Guedes / PMRO

Publicada em 22/04/2026 às 09h45

Uma ação rápida da Polícia Militar de Rondônia resultou na recuperação de diversos produtos furtados, na prisão da mãe e apreensão de seu filho menor envolvidos em um crime que abalou comerciantes da capital. O caso aconteceu na avenida Calama, em Porto Velho, e teve desdobramentos na manhã desta terça-feira (21).

De acordo com informações do 1º Batalhão da PM, a equipe tomou conhecimento de um furto ocorrido no dia anterior (20) em uma loja da avenida. Logo no início do serviço, os policiais receberam denúncias sobre a possível localização dos objetos levados e seguiram até a rua Salomão, onde abordaram um menor identificado por imagens de segurança como um dos autores do crime.

Durante a abordagem, o adolescente confessou participação no furto e informou que ainda possuía algumas peças de roupa em sua residência. No entanto, como não estava em flagrante, ele não pôde ser apreendido naquele momento. Ainda assim, revelou que outros itens estariam em outro local, também na mesma região.

Em continuidade às diligências, os policiais localizaram mais roupas escondidas em um quintal e dentro de uma residência. No local, estavam peças como vestido, bermuda, calça jeans e blusas. A mãe de um dos menores admitiu que sabia da existência dos produtos furtados, o que levou à sua prisão em flagrante pelo crime de receptação.

Além disso, o menor foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo crime, já que os objetos estavam sob sua posse.

Moto

Durante a operação, os policiais ainda encontraram uma motocicleta Honda Titan vermelha abandonada em um matagal próximo à residência. O veículo, de placa NDG-7688, foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Furtos e Roubos para investigação.

A ação ganhou ainda mais tensão quando um suspeito tentou fugir ao perceber a presença da polícia. Ele desobedeceu à ordem de parada e saiu em alta velocidade por várias ruas da região, sendo interceptado após cair da motocicleta. Mesmo após a queda, o indivíduo resistiu à abordagem.

Contra ele, foram registrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) por resistência, desobediência e direção perigosa.

Na Central de Polícia, as vítimas reconheceram parte das roupas recuperadas como sendo de suas lojas. Reconheceram o trabalho da Polícia Militar e parabenizaram a atitude a rápida ação da PM. Segundo a corporação, a ação dos suspeitos causou grande impacto à ordem pública, exigindo resposta imediata para conter o crime e garantir a segurança da população.

Todos os envolvidos, bem como os materiais apreendidos, foram encaminhados à autoridade policial para as providências cabíveis.