Carro desvia de buraco na rua e bate de frente com moto ocupada por casal

Por pvhnoticias.com

Publicada em 22/04/2026 às 10h00

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite desta terça-feira no cruzamento das ruas Ivan Curi com Palheiras, no bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista do carro seguia pela rua Ivan Curi quando tentou desviar de um buraco no meio da via, localizado justamente no cruzamento. Durante a manobra, acabou invadindo a pista contrária e colidiu de frente com uma motocicleta ocupada por um casal que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, as duas vítimas que estavam na moto sofreram escoriações pelo corpo. Equipes do Samu foram acionadas e encaminharam os feridos em duas ambulâncias para a UPA da zona Leste.

O caso chama atenção para um problema recorrente em Porto Velho: as condições precárias das vias urbanas. Buracos, falta de sinalização adequada e até a presença de animais soltos têm contribuído diretamente para o aumento de acidentes, colocando motoristas, motociclistas e pedestres em risco constante.

Dados recentes reforçam esse cenário preocupante. Somente em 2025, Porto Velho registrou mais de 4 mil acidentes de trânsito, sendo que a grande maioria — mais de 3,3 mil ocorrências — envolveu motocicletas . Além disso, levantamentos apontam que colisões entre carro e moto seguem liderando as estatísticas de atendimentos do Samu na capital .

Outro dado relevante é que os acidentes acontecem com maior frequência no período noturno, justamente como o registrado nesta ocorrência, o que agrava ainda mais os riscos devido à visibilidade reduzida e às condições das vias .

Apesar de ações educativas e fiscalizações, os números continuam altos e acendem o alerta para a necessidade de investimentos em infraestrutura urbana, manutenção das ruas e maior conscientização dos condutores para evitar novas ocorrências como essa.