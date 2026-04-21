Projeto Construindo Campeões inicia treinos de futsal em Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 21/04/2026 às 10h10

Paixão nacional, o futsal segue entre os esportes mais praticados no Brasil e continua sendo uma das principais portas de entrada para jovens talentos no cenário esportivo. Em Porto Velho, essa realidade ganha ainda mais força com o início da edição 2026 do projeto Construindo Campeões.

Calebe Francisco não escondeu a alegria de participar da atividade

Desenvolvido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o programa oferece treinamento gratuito em diversas modalidades esportivas, com foco na formação e inclusão de crianças e adolescentes.

A primeira aula de futsal na Praça CEU, na zona Leste da capital, reuniu jovens atletas cheios de entusiasmo e disposição, sob o comando do professor Tierisson Miranda.

Entre eles, o pequeno Calebe Francisco, de 10 anos, não escondeu a alegria de participar da atividade.

“Eu estou muito feliz em poder participar dessa equipe. O treino foi muito legal. Quando soube, pedi na hora para me inscrever. Agora quero ganhar muitos títulos”, contou.

Maria da Conceição acompanhava o neto e destacou a importância social da iniciativa

Para familiares, o projeto vai além do esporte. A dona de casa Maria da Conceição, que acompanhava o neto, destacou a importância social da iniciativa.

“É muito bom para as crianças e também para os pais. É um espaço de convivência e aprendizado”, afirmou.

Segundo o professor Tierisson Miranda, o projeto representa uma oportunidade de transformação.

“É gratificante trabalhar com crianças que chegam com o sonho de ser jogador. Aqui, além do esporte, elas aprendem valores como disciplina, respeito e compromisso”, destacou.

Segundo Tierisson Miranda, o projeto representa uma oportunidade de transformação

O prefeito Léo Moraes reforçou o compromisso da gestão em investir no esporte como ferramenta de desenvolvimento social. Segundo ele, além dos treinos, os participantes recebem apoio completo: “Os alunos recebem lanche, chuteira, calção e uniforme. Estamos criando oportunidades reais para nossos jovens e formando futuros talentos do esporte”.

Os treinos de futsal acontecem às terças e quintas-feiras, das 8h às 10h. Podem participar crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, mediante matrícula e disponibilidade de vagas.

As inscrições são realizadas das 9h às 13h30, na sede da Vila Olímpica, localizada na avenida Amazonas, nº 6363, bairro Cuniã.

O programa Construindo Campeões é garantido pela Lei nº 3.266/2025, que estabelece diretrizes para a iniciação esportiva no município, consolidando a iniciativa como política pública permanente.

Fotos: Hellon Luiz