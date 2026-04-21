Tim Cook deixará comando da Apple após mais de uma década; John Ternus assumirá
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 21/04/2026 às 10h43
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A Apple anunciou que o atual CEO, Tim Cook, deixará o comando da empresa em setembro, encerrando um ciclo de mais de uma década à frente da companhia. O executivo será substituído por John Ternus, até então responsável pela área de produtos, incluindo iPhone e Mac.

A mudança foi comunicada oficialmente nesta segunda-feira (20) e pegou parte do mercado de surpresa, já que a sucessão, embora esperada, não era prevista para ocorrer tão cedo. Após deixar o cargo de CEO, Cook passará a atuar como presidente do conselho de administração.

Cook assumiu a liderança da Apple em 2011, após a saída de Steve Jobs, e conduziu a empresa em um período de forte expansão. Durante sua gestão, a companhia ampliou significativamente sua receita e atingiu uma das maiores valorizações de mercado do mundo, ultrapassando a marca de US$ 4 trilhões.

Ao longo dos anos, o executivo consolidou a estratégia de diversificação da Apple, com destaque para o crescimento da área de serviços. Plataformas como App Store, Apple Music, Apple TV e iCloud passaram a desempenhar papel central no desempenho financeiro da empresa.

Apesar dos avanços, a companhia enfrentou críticas recentes por ter reagido de forma mais lenta à ascensão da inteligência artificial generativa, setor que ganhou força a partir de 2022 e no qual concorrentes avançaram mais rapidamente.

A expectativa agora recai sobre John Ternus, que assume a liderança em um momento de transição tecnológica e de pressão por inovação, especialmente na integração de novas soluções de inteligência artificial aos principais produtos da empresa.

Após o anúncio, as ações da Apple registraram leve queda nas negociações fora do horário regular do mercado.

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