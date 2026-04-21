Prefeitura de Ariquemes abre edital para OSCs executarem Política Nacional Aldir Blanc no município

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/04/2026 às 10h50

Foi aberto pela Prefeitura de Ariquemes um edital voltado à seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) interessada na celebração de Termo de Colaboração para execução da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – Ciclo 2 no município. A iniciativa contempla a implementação de ações no setor cultural local, conforme previsto no chamamento público.

O envio das propostas deverá ser realizado até o dia 19 de maio de 2026, por meio do endereço eletrônico informado pela administração municipal. A medida integra o conjunto de estratégias voltadas à operacionalização da política cultural no âmbito local, com participação de entidades da sociedade civil.

De acordo com a Prefeitura, o processo tem como objetivo viabilizar a execução de atividades culturais em Ariquemes por meio de parceria formal com organização selecionada. A gestão municipal também disponibilizou canal telefônico para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao edital.

As propostas devem ser encaminhadas ao e-mail [email protected]. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (69) 3516-2075.