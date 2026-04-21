STF forma maioria para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação contra Tabata Amaral

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/04/2026 às 10h46

O julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que analisa uma ação contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro começou a ganhar forma com os primeiros votos favoráveis à condenação. A ministra Cármen Lúcia seguiu integralmente o entendimento do relator Alexandre de Moraes, que propôs pena de um ano de prisão em regime aberto por difamação contra a deputada Tabata Amaral.

O caso tem origem em uma publicação feita nas redes sociais em 2021, quando Eduardo Bolsonaro associou um projeto de lei apresentado por Tabata a interesses empresariais ligados a um investidor do setor de higiene pessoal.

Ao analisar o processo, Moraes concluiu que houve imputação ofensiva à reputação da parlamentar, configurando o crime de difamação. O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte e, até o momento, soma dois votos pela condenação.

A defesa do ex-deputado argumentou durante a tramitação que as declarações estariam protegidas pela imunidade parlamentar. Ainda assim, o relator entendeu que o conteúdo ultrapassou os limites da atuação política.

O prazo para conclusão do julgamento vai até 28 de abril, restando ainda os votos de outros ministros.

Após o avanço da análise no STF, Eduardo Bolsonaro voltou a se manifestar nas redes sociais, onde publicou imagens de um evento social que reuniu a deputada e o ministro relator do caso. Na postagem, ele questionou a imparcialidade do julgamento.

Tabata Amaral, por sua vez, não comentou publicamente o andamento do processo até o momento.

O ex-deputado está atualmente nos Estados Unidos e perdeu o mandato após ausência em sessões da Câmara dos Deputados.