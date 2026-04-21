Programa Nosso Alimento do Sebrae é destaque em Candeias do Jamari

Por sebrae

Publicada em 21/04/2026 às 11h00

O Sebrae em Rondônia promoveu no início de abril (8) uma importante reunião com os gestores públicos de Candeias do Jamari para apresentação do Programa Nosso Alimento, uma iniciativa que prevê a capacitação do ente público para que a aquisição de produtos destinados à merenda escolar, por exemplo, seja priorizada para os produtores locais da agricultura familiar.

A agenda contou com a participação do Prefeito Lindomar Garçom, Vice-Prefeita Professora Edneia de Brito, Vereadores, Secretários Municipais, representantes dos conselhos municipais, CRAS, EMATER, Sala do Empreendedor de Candeias do Jamari e técnicos do Sebrae.

Na oportunidade, foi implantado o Comitê Gestor da Agricultura Familiar de Candeias do Jamari, para atuar no desenvolvimento das atividades do Programa Nosso Alimento, uma iniciativa do Sebrae em Rondônia, que visa mapear a produção local, possibilitando o aumento de fornecedores e a diversificação de produtos para fortalecer a agricultura familiar e aprimorar a compra de alimentos locais no município.

A iniciativa irá capacitar técnicos municipais e produtores para ampliar a aquisição de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar, assistência social, saúde e até forças armadas, garantindo alimentos de qualidades e fortalecendo a economia local.

“Um momento muito importante, pois, com o Programa Nosso Alimento, estaremos valorizando a produção do município, a riqueza circulará no território, além de termos um alimento orgânico e saudável, ou seja, um programa praticamente sem contraindicações. Estão de parabéns o prefeito Lindomar Garçom e sua equipe por aderirem a este programa”, disse José Alberto Anisio, diretor superintendente do Sebrae em Rondônia.

A iniciativa faz parte da estratégia de atuação do Programa Cidade Empreendedora, de abrangência nacional em que os Sebrae estaduais aplicam ações em dez eixos de desenvolvimento, respeitando as vocações locais, sempre com objetivo de melhorar o ambiente de negócios e gerar desenvolvimento local.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).